Son dakika haberleri... Yemenli gazeteciler, ülkede "değişime ve sivil devlet inşa talebine açılmış bir savaş" yaşandığını belirtiyor
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Son dakika haberleri... Yemenli gazeteciler, ülkede "değişime ve sivil devlet inşa talebine açılmış bir savaş" yaşandığını belirtiyor

Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Yemenli gazeteciler, ülkede 'değişime ve sivil devlet inşa talebine açılmış bir savaş' yaşandığını belirtiyor

Son dakika haberi: Türkiye'deki Yemenli Gazeteciler Kulübü Başkanı Adil el-Musinni, "Yemen'deki savaşın, değişime ve sivil devlet kurmak isteyen Yemenlilere açılmış bir savaş olduğunu" söyledi.

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Türkiye'deki Yemenli Gazeteciler Kulübü Başkanı Adil el-Musinni, "Yemen'deki savaşın, değişime ve sivil devlet kurmak isteyen Yemenlilere açılmış bir savaş olduğunu" söyledi.

Kulübün İstanbul'da düzenlediği "Yemen Krizinin Sebep ve Sonuçları Sempozyumu'nda konuşan Musinni, ülkesinin fakir bir ülke olarak yansıtıldığını ancak coğrafi konumunun, Babu'l Mendeb Boğazı'na bakması, petrol ve gaz varlığının Yemen'e büyük önem atfettiğini belirtti.

Tüm bunların Yemen siyasi coğrafyası için bir lanete dönüştüğünü vurgulayan Musinni konuşmasında ayrıca, "Yemen'deki savaş, değişime ve sivil devlet kurmak isteyen Yemenlilere açılmış bir savaştır." ifadesini kullandı.

Yemenli yazar ve araştırmacı Yasin et-Temimi de Suudi Arabistan'ın "Yemen baharı" konusunda çift taraflı bir tutum izlediğini kaydetti.

Temimi, Riyad yönetiminin, eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in gitmesi konusundaki talepleri desteklediğini ancak daha sonra yaptıklarıyla devrimin kazanımlarının kaybına ve Yemen'in daha da zayıflamasına yol açtığını savundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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