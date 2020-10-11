Son dakika haberleri... Yemen Savunma Bakanlığı: Son 70 günde toplam 1900 Husi öldü ve yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yemen Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusundaki Mağrib kentindeki çatışmalarda son 70 günde 1900'ün üzerinde Husi militanın öldüğü ve yaralandığını duyurdu.

Yemen Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusundaki Mağrib kentindeki çatışmalarda son 70 günde 1900'ün üzerinde Husi militanın öldüğü ve yaralandığını duyurdu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "1 Ağustos-10 Ekim tarihlerinde Mağrib kentinde yaşanan çatışmalarda 1900'ün üzerinde Husi militan öldü ve yaralandı." denildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de hava desteğiyle Husilere büyük maddi zarar verildiği aktarılan açıklamada, ordu güçlerinin de Mağrib'te ilerleme kaydettiği bilgisi paylaşıldı.

Husilerden ise her iki konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin çeşitli bölgeleri, ağustos ayından bu yana şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer