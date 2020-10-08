Son dakika haberleri! Yemen ordusu: Bir haftada 240 Husi milis öldürüldü

Son dakika haberleri: Yemen ordusu son bir haftada ülkenin farklı cephelerinde yaşanan çatışmalarda 240 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusu son bir haftada ülkenin farklı cephelerinde yaşanan çatışmalarda 240 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı "26sepnews" haber sitesinde yer alan açıklamada, "1-7 Ekim tarihleri arasında, orduya bağlı birlikler ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda en az 540 milis öldürüldü ve yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Öldürülen Husi milisler arasında 10 kişinin saha komutanlarından olduğu belirtilen açıklamada, 240 milisin başta Marib ve el-Cevf kentlerindeki cephelerde öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Suudi Arabistan sınırında bulunan ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Yemen ordusu, bölgede yürüttüğü operasyonda son günde ilerleme kaydederek, geniş bölgelerde kontrolü sağladı.

Husilerden ise her iki konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin çeşitli bölgeleri, ağustos ayından bu yana şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar