Son dakika haberleri! Yemen ordusu: Bir haftada 240 Husi milis öldürüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Yemen ordusu: Bir haftada 240 Husi milis öldürüldü

08.10.2020 23:47 | Son Güncelleme: 08.10.2020 23:50
Son dakika haberleri! Yemen ordusu: Bir haftada 240 Husi milis öldürüldü

Son dakika haberleri: Yemen ordusu son bir haftada ülkenin farklı cephelerinde yaşanan çatışmalarda 240 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusu son bir haftada ülkenin farklı cephelerinde yaşanan çatışmalarda 240 Husi milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı "26sepnews" haber sitesinde yer alan açıklamada, "1-7 Ekim tarihleri arasında, orduya bağlı birlikler ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda en az 540 milis öldürüldü ve yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Öldürülen Husi milisler arasında 10 kişinin saha komutanlarından olduğu belirtilen açıklamada, 240 milisin başta Marib ve el-Cevf kentlerindeki cephelerde öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Suudi Arabistan sınırında bulunan ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde Yemen ordusu, bölgede yürüttüğü operasyonda son günde ilerleme kaydederek, geniş bölgelerde kontrolü sağladı.

Husilerden ise her iki konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ülkenin çeşitli bölgeleri, ağustos ayından bu yana şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Özer Ezgi Mola Ata Demirer Fatma Girik
Spor Falcao Samatta Arda Turan Sergen Yalçın Steven Gerrard
Daha Fazla Türk Milli Avrupa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Yemen ordusu: Bir haftada 240 Husi milis öldürüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 23:55:26. #1.14#
title