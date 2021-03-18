Son dakika haberleri | Yemen Kamu Hizmeti Bakanı, konvoyuna düzenlenen suikast girişiminden kurtuldu
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Son dakika haberleri | Yemen Kamu Hizmeti Bakanı, konvoyuna düzenlenen suikast girişiminden kurtuldu

18.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:08
Son dakika haberleri | Yemen Kamu Hizmeti Bakanı, konvoyuna düzenlenen suikast girişiminden kurtuldu

Bir son dakika haberine göre Yemen Kamu Hizmeti Bakanı Nasıl el-Vali, Aden kentinde konvoyuna düzenlenen bombalı suikast girişiminden kurtuldu.

Yemen Kamu Hizmeti Bakanı Nasıl el-Vali, Aden kentinde konvoyuna düzenlenen bombalı suikast girişiminden kurtuldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanlık Heyeti üyesi olan Vali'nin konvoyuna ülkenin geçici başkenti Aden'in Hur Mekser bölgesinde bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Hur Mekser'deki el-Memlah hattında Vali'nin ofisine gittiği sırada düzenlenen suikast girişiminde yaralan olmazken güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem aldı.

Suikast girişimine ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Aden'de bir süredir hayat pahalılığına karşı protestolar düzenleniyor.

Hur Mekser kentinde 7 Mart'ta hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce kişi yolları trafiğe kapatmış, göstericiler ile BAE destekli güçler arasında çatışma yaşanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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