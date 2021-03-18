Son dakika haberleri | Yemen Kamu Hizmeti Bakanı, konvoyuna düzenlenen suikast girişiminden kurtuldu

Bir son dakika haberine göre Yemen Kamu Hizmeti Bakanı Nasıl el-Vali, Aden kentinde konvoyuna düzenlenen bombalı suikast girişiminden kurtuldu.