Son dakika haberleri | Yemen hükümeti: Husiler, 2014'ten bu yana Marib'e 300'ü aşkın füze saldırısı düzenledi - Haberler
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Son dakika haberleri | Yemen hükümeti: Husiler, 2014'ten bu yana Marib'e 300'ü aşkın füze saldırısı düzenledi

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Yemen hükümeti: Husiler, 2014'ten bu yana Marib'e 300'ü aşkın füze saldırısı düzenledi

Son dakika gündem haberine göre Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin, savaşın başladığı 2014'ten bu yana Marib'e 300'ü aşkın füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yemen hükümeti, İran destekli Husilerin, savaşın başladığı 2014'ten bu yana Marib'e 300'ü aşkın füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Marib Valisi Sultan el-Arade'nin evine 25 Eylül'de balistik füzeyle saldırı düzenlenmesinin ardından Valilikten yazılı açıklama yapıldı.

Arade'nin El-Vadi ilçesindeki evine düzenlenen ve valinin evi ile ona yakın hastane, cami ve evlerde maddi hasara neden olan saldırının kınandığı açıklamada, 2014'ten bu yana sadece Marib'e 300'ü aşkın füzeli saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumun, Husilerin terör eylemleri ve siviller ile iç göçmenlerin bulunduğu kamplara yönelik mükerrer saldırıları karşısında sessiz kalmasına tepki gösterildi.

Söz konusu saldırıların savaş suçu olduğu belirtilen açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler (BM) ile ABD'nin Yemen özel temsilcilerinden, Marib Valisi'nin evine ve sivillere yönelik diğer saldırıları kınaması istendi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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