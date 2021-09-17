Son dakika haberleri! Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mubarek ile BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg Riyad'da görüştü - Haberler
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Son dakika haberleri! Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mubarek ile BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg Riyad'da görüştü

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Yemen Dışişleri Bakanı Bin Mubarek ile BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg Riyad'da görüştü

Son dakika haberi: Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Dışişleri Bakanı Bin Mubarek, BM Yemen Özel Temsilciliği görevine başladıktan sonra ilk kez görüştüğü Hans Grundberg'e, görevi sırasında Yemen hükümetinin kendisinin destekçisi olduğunu ifade etti.

Bin Mubarek, Körfez İşbirliği Konseyi Girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı kararları ve BM Güvenlik Konseyi kararlarının Yemenliler arasında eşitliğin sağlanması, şiddetin ve zorbalığın reddedilmesi ile adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasının temeli olmaya devam edeceğini dile getirdi.

İran'ın Yemen ve bölgedeki yıkıcı rolüne dikkat çeken Bin Mübarek, Husilerin başta Sana olmak üzere ele geçirdiği bölgelerden çekilmesinin gerekliliğini vurgulayan BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararının adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasının temeli olacağını kaydetti.

BM Yemen Özel Temsilci Grundberg de, Yemen'de barışın sağlanması için çaba sarf edeceğini ve güvenlik, barış ve istikrar özlemi çeken Yemenlilerin destekçisi olduğunu belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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