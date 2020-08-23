Son dakika haberleri! Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin Saada'ya düzenlediği saldırıda 2 kadın öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin Saada'ya düzenlediği saldırıda 2 kadın öldü

Son dakika haberi... Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin güneyindeki Saada kentinde düzenlediği hava saldırısında iki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son dakika haberleri! Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin Saada'ya düzenlediği saldırıda 2 kadın öldü
23.08.2020 21:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 21:30

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin güneyindeki Saada kentinde düzenlediği hava saldırısında iki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan habere göre, koalisyon güçleri, Saada kentinde Husilerin önemli kalelerinden biri olan Kitaf ilçesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda iki kadın yaşamını yitirdi.

Haberde hayatını kaybeden kadınların mensubu olduğu ailenin daha önce de koalisyon güçleri uçaklarının saldırısına maruz kaldığı ve aynı aileden 9 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Koalisyon güçleri henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Ekonomi
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı 3. Sayfa
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi 3. Sayfa
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim 3. Sayfa
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam cam kaybı 6'ya yükseldi
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde toplam cam kaybı 6'ya yükseldi
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Tokyo'da yüksek sıcaklıklardan hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e yükseldi
Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu
Ankara'da kargo şirketinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı! Geniş çaplı hasar oluştu
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar
Bakan Koca, koronavirüsü yenen sağlık çalışanı çiftin fotoğrafını paylaştı: Hastalıkla, hasta olarak da savaştılar
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis'in Navtex süresi uzatıldı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis'in Navtex süresi uzatıldı
Adana'da orman yangınında 150 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Adana'da orman yangınında 150 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı
Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı '30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı' haberlerini yalanladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yasaklandı" haberlerini yalanladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Donald Trump Berat Albayrak Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Cem Yılmaz Hande Erçel Onur Saylak
Spor Can Bartu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel Kaza Dereli Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin Saada'ya düzenlediği saldırıda 2 kadın öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 21:50:28. #1.15#
title