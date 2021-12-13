Son dakika haberleri! Yemen'deki Arap koalisyonu: Son 24 saatte 215 Husi milis öldürüldü

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçleri, Yemen'in Marib ili ve batı sahilindeki Husilere ait mevzilere düzenlenen saldırılarda 215 milisin öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'deki meşru yönetimi destekleyen koalisyondan yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Marib iline 35, Batı Sahili'ndeki hükümet güçlerine destek amaçlı da 3 hava operasyonu düzenlendi.

Marib'de 200'den fazla, Batı Sahili'nde de 15 Husi milisin etkisiz hale getirildiği, iki bölgede 23 askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Öte yandan Husilere bağlı Saba haber ajansının verdiği bilgiye göre, koalisyon güçleri Marib iline 25 hava saldırısı düzenledi. Ayrıca Marib'e bağlı Sirvah beldesine 4, el-Vadi beldesine 21 hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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