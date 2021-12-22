Son dakika haberleri | Yemen'de silahlı saldırıya uğrayan komutan öldü - Haberler
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Son dakika haberleri | Yemen'de silahlı saldırıya uğrayan komutan öldü

Son dakika haberleri | Yemen'de silahlı saldırıya uğrayan komutan öldü
AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Yemen'in Ebyen ilinde hükümete bağlı bir askeri komutanın silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

Yemen'in Ebyen ilinde hükümete bağlı bir askeri komutanın silahlı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

AA muhabirinin adını vermek istemeyen bir güvenlik kaynağından aktardığı bilgiye göre, Ebyen ilinin doğusundaki Şakra kenti Acil Müdahale Birliği Komutanı Salih el-Mihdar silahlı kişilerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Kaynak, Mihdar'ın başına isabet eden 4 kurşunla yaşamını yitirdiğini, saldırganların olay yerinden kaçtığını söyledi.

Hükümete bağlı güçlerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçler tarafından bölüşülen Ebyen ili faili meçhul olaylarla dikkati çekiyor.

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AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri

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