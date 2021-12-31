Son dakika haberleri | Yemen'de sığınmacı kampında çıkan yangında aynı aileden 3 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Yemen'de sığınmacı kampında çıkan yangında aynı aileden 3 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Yemen'de sığınmacı kampında çıkan yangında aynı aileden 3 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Yemen'in Marib ilinde sığınmacıların kaldığı bir kampta çıkan yangında aynı aileden 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yemen'in Marib ilinde sığınmacıların kaldığı bir kampta çıkan yangında aynı aileden 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Marib'teki El-Cufeyne kampında sığınmacıların kaldığı bir çadırda yangın çıktığı belirtildi.

Olayda aynı aileden 3 çocuğun öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, anne ve babanın yaralıların arasında olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yangının nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülkede, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i, insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca dünyanın en kötü insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede iç savaş, ekonomide yaklaşık 126 milyar dolar zarara yol açtı.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri

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