Son dakika haberleri... Yemen'de kötüleşen yaşam şartlarına karşı düzenlenen protestolarda 15 kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde yaşam şartlarının kötüleşmesi ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen protestolarda 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde yaşam şartlarının kötüleşmesi ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen protestolarda 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Hadramevt'in idari merkezi El-Mukella'daki yerel yönetim binası önünde düzenlenen gösteriye onlarca kişi katıldı.

Göstericiler, kötüleşen yaşam şartları, kamu hizmetlerindeki yetersizlik ve hayat pahalılığını protesto etti.

AA muhabirine konuşan bir gösterici, eylem sırasında güvenlik güçlerinin aralarında gazetecilerin de bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

Göstericiler adına yazılı açıklama yapan Yemin Salih Bayemin de güvenlik güçlerinin aralarında liderlerinin de bulunduğu bazı protestocuları gözaltına aldığını belirtti.

Hadramevt Valisi Ferac Salmin el-Bahseni'ye "gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunan Bayemin, aksi halde Anayasa'nın güvence altına aldığı gösteri hakları dolayısıyla yargıya başvuracaklarını ifade etti.

Öte yandan Hadramevt vilayetine bağlı Siyun kentinde de onlarca memur, maaşlarının döviz kuru karşısında değer kaybetmesi nedeniyle gösteri düzenledi.

Yemen'in farklı bölgeleri, bir süredir yerel para biriminin değer kaybetmesi nedeniyle düzenlenen protestolara sahne oluyor.

Yemen riyali, Aralık 2020'nin başında tarihinin en düşük seviyesini kaydetmiş ve 1 ABD doları 900 riyal civarında işlem görmüştü. Sonrasında biraz toparlanma kaydedilmiş ve 1 ABD doları 860 Yemen riyali olmuştu.

Hadramevt Valisi Bahseni, geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, protestoların arkasında düşman istihbarat örgütlerinin bulunduğunu ileri sürerek, gösterileri yasaklamayı düşündüğünü söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci