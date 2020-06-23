Son dakika haberleri: Yemen'de koalisyon güçleri Husilere ait 8 İHA ve 4 balistik füzeyi etkisiz hale getirdi
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Son dakika haberleri: Yemen'de koalisyon güçleri Husilere ait 8 İHA ve 4 balistik füzeyi etkisiz hale getirdi

Gelen son dakika haberlerine göre Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği "patlayıcı yüklü" 8 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini, toplam 4 balistik füzeyi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Son dakika haberleri: Yemen'de koalisyon güçleri Husilere ait 8 İHA ve 4 balistik füzeyi etkisiz hale getirdi
23.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:14

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği "patlayıcı yüklü" 8 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini, toplam 4 balistik füzeyi etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin dün akşam "patlayıcı yüklü" 8 İHA'yla sivillerin yaşadığı bölgeleri hedef aldığını belirtti.

Maliki, koalisyon güçlerinin söz konusu İHA'ları düşürdüğünü aktardı.

Husilerin bu sabah Yemen'in Saada kentinden Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran ve Cizan bölgelerine fırlattığı 3 balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Maliki, Husilerin yüzlerce sivilin hayatını tehdit edecek şekilde kasten ve sistematik olarak sivil bölgeleri hedef aldığını vurguladı.

Maliki, bu saldırıların uluslararası insan haklarının ihlali anlamına geldiğini, insani ve dini değerlere de aykırı olduğunu ifade etti.

Koalisyon Sözcüsü Maliki bir başka açıklamasında da Husilerin Yemen'in başkenti Sana'dan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gönderdiği bir balistik füzenin daha etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Husilerin iddiası

Öte yandan Yemen'de İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Riyad'ın çok sayıda balistik füze ve SİHA'larla hedef alındığını ileri sürdü.

Seri, başkent Riyad'da Savunma Bakanlığı da içinde olmak üzere askeri merkezler ve karargahların Zülfikar füzesi ve Samad-3 isimli silahlı insansız hava araçlarıyla vurulduğunu savundu.

Husi Sözcüsü Seri, Yemen'de kendilerine yönelik uygulanan ambargo ve saldırılar sonlandırılana kadar askeri eylemlerinin devam edeceğini aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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