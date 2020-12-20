Son dakika haberleri: Yemen'de Husilerle girilen çatışmada üst düzey bir komutan öldü
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Son dakika haberleri: Yemen'de Husilerle girilen çatışmada üst düzey bir komutan öldü

20.12.2020 00:03 | Son Güncelleme: 20.12.2020 00:06
Son dakika haberleri: Yemen'de Husilerle girilen çatışmada üst düzey bir komutan öldü

Son dakika haberleri: Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde hükümet güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmada, üst düzey bir komutanın öldüğü belirtildi.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde hükümet güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmada, üst düzey bir komutanın öldüğü belirtildi.

Hükümete bağlı askeri bir kaynaktan alınan bilgiye göre, orduya bağlı 145. Tugay Operasyonlar Komutanı Hamza Şeddad, Husilerle Medarat bölgesinde girilen çatışmada hayatını kaybetti.

Medarat bölgesinde Husilerle devam eden çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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