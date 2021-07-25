Son dakika haberleri: Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası kapsamında 15 kişi serbest bırakıldı

Son dakika haberleri: Yemen'de hükümet ile İran destekli Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında 15 kişinin serbest bırakıldığı, 9 kişinin naaşının teslim edildiği belirtildi.

Yemen'de hükümet ile İran destekli Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında 15 kişinin serbest bırakıldığı, 9 kişinin naaşının teslim edildiği belirtildi.

El-Beyda Cephesi Sözcüsü Amir el-Humeykani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takas kapsamında ordudan 5 esirin, Husilerden 10 esire karşılık serbest bırakıldığını söyledi.

Humeykani ayrıca çatışmalarda hayatını yitiren Yemen ordusundan 8 kişinin naaşına karşılık Husilerden 1 kişinin naaşının teslim edildiğini aktardı.

Esir takasının, yerel yöneticilerin ara buluculuğunda gerçekleştiği kaydedildi.

Yemen hükümeti ya da Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Stockholm Anlaşması

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında daha önce de esir takası anlaşması kapsamında yerel ve uluslararası aracıların çabasıyla zaman zaman esir değişimleri yapılmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Tarafların elindeki esir sayısına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy