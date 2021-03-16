Son dakika haberleri... Yemen'de hayat pahalılığını protesto eden göstericiler hükümet sarayına girdi
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Son dakika haberleri... Yemen'de hayat pahalılığını protesto eden göstericiler hükümet sarayına girdi

16.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:58
Son dakika haberleri... Yemen'de hayat pahalılığını protesto eden göstericiler hükümet sarayına girdi

Bir son dakika haberine göre Yemen'de hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici, geçici başkent Aden'de hükümetin yönetim merkezi Meaşık Sarayı'nı bastı.

Yemen'de hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici, geçici başkent Aden'de hükümetin yönetim merkezi Meaşık Sarayı'nı bastı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden'de bir araya gelen göstericiler, yerel para biriminin değer kaybetmesi, kamu hizmetindeki yetersizlik ve hayat şartlarının kötüye gitmesini protesto etti.

Kaynaklar, kızgın göstericilerin, saray muhafızları tarafından herhangi bir mukavemetle karşılaşmadan Meaşık Sarayı'na girdiğini aktardı.

Göstericilerin, bakanların konakladığı özel bölümlere girdikleri ifade edilirken, baskın sırasında sarayda herhangi bir yetkilinin olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Yemen'de, 18 Aralık 2020'de, yönetim ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde, Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan yeni hükümet kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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