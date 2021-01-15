Son dakika haberleri! Yemen'de esir takası kapsamında 10 Husi milis serbest bırakıldı

Yemen'in kuzeyindeki Cevf kentinde, hükümet güçleri ile Husiler arasındaki esir takasında 10 Husi milisin serbest bırakıldığı bildirildi.

İran destekli Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, hükümet güçleriyle Cevf'te yerel ara bulucular vasıtasıyla esir takası yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda 10 Husi milisin salıverildiğini aktaran Murtaza, buna karşılık hükümet güçlerinden bırakılan olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Yemen hükümetinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yaklaşık 6 yıldır çatışmalar yaşanıyor.

Taraflar arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz