Son dakika haberleri... Yemen'de akut yetersiz beslenme sorunu çocukların hayatını karartıyor

Son dakika haberler... Yemen'de akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olan yüzbinlerce çocuk, 6 yılı aşkın süredir devam eden savaşın faturasını en ağır şekilde ödüyor.

Yemen'de akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olan yüzbinlerce çocuk, 6 yılı aşkın süredir devam eden savaşın faturasını en ağır şekilde ödüyor.

Savaş nedeniyle işsizliğin ve iç göçün arttığı, çalışanların ise maaşlarını almakta sıkıntı yaşadığı ülkede babalar, bir deri bir kemik kalmış çocuklarını hayata bağlamak için mücadele veriyor.

Akut yetersiz beslenme ve beyin atrofisi sorunu yaşayan 10 yaşındaki Şadi'nin babası İbrahim, bu mücadeleyi verenlerden sadece biri.

Kaynak: Anadolu Ajansı