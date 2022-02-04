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Son dakika haberleri... Yemek yaparken bayıldı, çıkan yangında dumandan zehirlenip öldü

Demirören Haber Ajansı, Can Çelik - Güncel
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Son dakika haberleri... Yemek yaparken bayıldı, çıkan yangında dumandan zehirlenip öldü

Edinilen son dakika haberine göre ADANA'da, yemek hazırladığı sırada fenalaşıp, bayılan Hatice Mazı (85), mutfakta çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

ADANA'da, yemek hazırladığı sırada fenalaşıp, bayılan Hatice Mazı (85), mutfakta çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde, apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce açık kalp ameliyatı olan Hatice Mazı, evde yalnızken yemek yaptığı sırada fenalaşarak, bayıldı. Bu sırada ocakta kalan yemek, yangına neden oldu. Dumanları fark eden komşuların ihbarıyla eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evin kapısını açıp, içeri giren itfaiye ekipleri, Mazı'yı mutfakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerince dumandan zehirlendiği belirlenen Mazı, ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Mazı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mazı'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kırumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberleri... Yemek yaparken bayıldı, çıkan yangında dumandan zehirlenip öldü

Son dakika haberleri... Yemek yaparken bayıldı, çıkan yangında dumandan zehirlenip öldü

Son dakika haberleri... Yemek yaparken bayıldı, çıkan yangında dumandan zehirlenip öldü

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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