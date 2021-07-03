Son dakika haberleri: Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
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Son dakika haberleri: Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Son dakika haberleri: Yelkenciler, Van Gölü'nde Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde yelken sporcuları Van Gölü'nde antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yelken sporcuları Van Gölü'nde antrenman yaparak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle yelken antrenmanlarına geç başlayan sporcular, normalleşmeyle Türkiye Şampiyonası'na hazırlanmaya başladı. Öğle saatlerinde tekneleri ile Van Gölü'ne açılan optimus ve lazer sınıfı sporcuları, antrenör Kazım Yurtada öncülüğünde her gün 3 saat çalışıyor.

Bitlis Gençlik Spor Kulübü olarak Türkiye şampiyonasına hazırlanan yelken sporcuları, havaların da güzel olmasını fırsat bilerek pandemiden dolayı geç başladıkları antrenman açığını yoğun bir şekilde çalışarak kapatmaya çalışıyor.

Açıklamalarda bulunan Kazım Yurtada, 15 sporcu ile optimist ve lazer teknelerle yarışlara hazırlandıklarını belirterek, "Yaklaşık 21 yıldan beridir bölgede yelken sporunda antrenörlük yapıyorum. Birçok sporcu yetiştirdik. Birçok turnuvaya katıldık. Van Gölü bu spor için çok özel bir yer. 15 sporcu ile eylül ayında yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Günde 2 antrenman yapıyoruz. İyi hazırlanıyoruz. Sporcularıma da güveniyorum. İnşallah katıldığımız turnuvalardan başarı ile döneceğiz. Burada başta Yelken Federasyonumuz olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün de büyük desteklerini alıyoruz. Daha iyi ortamda daha iyi teknelerle çalışarak başarılı olmak için mücadele etmek istiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu isteklerimiz de gerçekleşir" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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