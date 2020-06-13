Son dakika haberleri! Yedikleri bitkiden zehirlenen 10 kişi tedavi altına alındı
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Son dakika haberleri! Yedikleri bitkiden zehirlenen 10 kişi tedavi altına alındı

Son dakika haberine göre Sivas'ta yedikleri yabani bitkiden yapılmış yemekten zehirlendikleri düşünülen 10 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Son dakika haberleri! Yedikleri bitkiden zehirlenen 10 kişi tedavi altına alındı
13.06.2020 20:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:58

Sivas'ta yedikleri yabani bitkiden yapılmış yemekten zehirlendikleri düşünülen 10 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta Merkez'e bağlı Beypınar köyünde yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 10 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile ambulanslarla Sivas Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı. İkisi çocuk 10 kişiden 4'ü üniversite hastanesine kaldırırken Numune Hastanesi'ne kaldırılan 7 kişiden durumu ağırlaşan 3 kişi de Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Yedikleri Tellice bitkisinden zehirlendiği düşünülen Ö.K., D.K., F.K., A.K., H.K., B.K., G.K., Ş.G., G.K. ve S.K.'nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Doğadan toplayarak yedikleri Tellice bitkisine tarım ilacı bulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

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