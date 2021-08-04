Son dakika: YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN
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Son dakika: YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KAHRAMANMARAŞ'taki bir yediemin otoparkında yangın çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'taki bir yediemin otoparkında yangın çıktı. Bazı araçlarda patlama meydana gelirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerindeki yediemin otoparkında öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında otoparktaki bazı araçlarda patlama meydana geldi. Gökyüzünü yoğun bir duman bulutu kaplarken, ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı.

Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

86 ARAÇ YANDI

Kahramanmaraş'taki yediemin otoparkında çıkan yangın, 40 itfaiye erinin 17 araçla 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alevlerin sardığı 86 araç, kullanılamaz hale geldi. Arazideki otların tutuşmasıyla başladığı belirtilen yangının otoparka sıçradığı ve park halindeki araçların depolarının patlamasıyla büyüdüğü kaydedildi.

Son dakika: YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN
Son dakika: YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN
Son dakika: YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN
Son dakika: YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN
Son dakika: YEDİEMİN OTOPARKINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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