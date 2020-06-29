Son dakika haberleri... "Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızı Kur'an'la tanıştırma adına önemli bir fırsattır" Son dakika haberleri: Diyanet TV'de 'Yaz Kur'an Kursları Eğitim Programları'nın açılış dersini yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızı Kur'an'la tanıştırma adına önemli bir fırsattır" dedi.

Diyanet TV'de 'Yaz Kur'an Kursları Eğitim Programları'nın açılış dersini yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızı Kur'an'la tanıştırma adına önemli bir fırsattır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle bu yıl Diyanet TV üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle düzenlediği 'Yaz Kur'an Kursları Eğitim Programları', Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı açılış dersiyle başladı. İlk derste hem velilere hem de öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocukların, Kur'an-ı Kerim'i, Hz. Muhammed Mustafa'yı ve yüce dinimiz İslam'ı tanıyacakları yaz Kur'an kurslarını başlatmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl yaz Kur'an kurslarını Covid-19 salgını nedeniyle camilerde gerçekleştiremediklerini dile getiren Başkan Erbaş, "Bu kurslara kayıt yaptıran öğrencilerimizin çoğunlukla 10-15 yaş aralığında olması nedeniyle fiziksel mesafenin korunması, maske kullanımı, temizlik kurallarına riayet etme gibi hususlarda güçlük çekileceği öngörüldüğünden 2020 yılı yaz Kur'an kurslarında eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasını kararlaştırdık" dedi.

Başkan Erbaş, anne babaların, Allah'ın kullarına en nadide emaneti ve en sevimli nimeti olan çocuklara karşı birtakım sorumlulukları olduğunu ifade ederek, "Bu sorumluluklarımızdan en önemlisi, şüphesiz çocuklarımızı hak ve hakikati bilen iyi bir insan ve güzel bir Müslüman olarak yetiştirmektir. Kendileriyle barışık, Rabbini tanıyan, Peygamberini seven, Kur'an'ı öğrenen ve dinini bilen bireyler olmaları ve İslam ahlakıyla ahlaklanmaları için gayret etmektir" diye konuştu.

Yaz Kur'an kurslarını, çocukları Kur'an'la ve onun evrensel ahlak ilkeleriyle tanıştırma adına önemli bir fırsat olarak gördüklerini dile getiren Başkan Erbaş, "Çocuklarımızın Peygamber Efendimizle ve onun insanlığa örnek hayatı ile tanışacak olmalarını son derece önemsiyoruz. Zira Kur'an ile tanışan nesiller, insana yakışan en güzel ziynetin, adalet, merhamet, paylaşma ve yardımlaşma duyguları ile dolu bir kalp olduğunu görecektir. Peygamberimizin örnek hayatı ve eşsiz ahlakıyla tanışan çocuklarımız, iyi bir insan olmanın önemini kavrayacak; vatanına, milletine ve tüm insanlığa faydalı bir insan olmanın gereğini yapacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOCUKLARIMIZ, HAYATLARINI İSLAM'IN TEMEL DEĞERLERİ ÜZERİNE İNŞA ETME FIRSATI BULACAK"

Başkan Erbaş, yaz Kur'an kursları vesilesiyle çocukların Kur'an'la buluşacağına ve onun anlam dünyasıyla tanışacağına dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Tertemiz zihinlerini, hidayet kaynağı Kur'an'la besleyecek, temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri en doğru yöntemlerle öğrenme imkanı bulacaktır. İslam'ın temel değerleriyle tanışarak hayatlarını bu değerler üzerine inşa etme fırsatı bulacaktır yavrularımız. Çocuklarımız İslam'ı tanımakla yeryüzündeki en yüce idealin, Yaratana itaat ve yaratılanlara merhamet olduğunu öğrenecektir. Dolayısıyla insana ve çevreye saygının, sorumluluk, dürüstlük ve iyilik numuneleri olarak geleneğimizin ve geleceğimizin teminatı olacaktır inşallah. Anne-babalar olarak bizler de yaz Kur'an kurslarımızla onlara bu imkanı sağlayarak en değerli mirası bırakmış olacağız."

Anne babaların çocuklarını yaşadıkları çağı dikkate alarak yetiştirmeleri gerektiğine vurgu yapan Başkan Erbaş, "Çocuklarımızın her yönden gelişimi, geleceğe en iyi şekilde hazırlanması ve hayatı öğrenmesi hususunda sorumluluğumuzun büyük olduğunu asla unutmayalım. Onların maddi ihtiyaçlarının gidermek için gösterdiğimiz azim ve gayreti manevi gelişimleri için de gösterelim. Zira din ve ahlak eğitiminden uzak kalan çocuklarımızın; tarihini, toplumunu, medeniyetini tanıması ve daha iyi bir gelecek inşa etmesi oldukça zordur. Bu görevimizi ihmal etmenin, telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlara sebep olacağını asla göz ardı etmeyelim" şeklinde konuştu.

"İSLAM ADINA SÖYLEDİĞİMİZ BÜTÜN GÜZELLİKLERİ, ÇOCUKLARIMIZ BİZİM HAYATIMIZDA GÖRMELİDİR"

Başkan Erbaş, anne babaların çocuklar için her alanda en iyi örnek olmaları gerektiğine işaret ederek, "En verimli ve başarılı eğitim, aslında rol model olmaktır. Çocuklarımızın karakter inşası ve değerler eğitimi açısından, özellikle görerek ve uygulayarak öğrenebilmeleri son derece önemlidir. Dolayısıyla İslam ve Müslümanlık adına söylediğimiz bütün güzellikleri, çocuklarımız bizzat bizim hayatımızda, davranışlarımızda, sözlerimizde görmelidir. Bizim Kur'an'la irtibatımız, bizim Resulullah'a olan sevgi, saygı ve muhabbetimiz, ibadet hayatımız ve ahlakımız onlar için en doğru ve güzel teşvik unsuru olacaktır. İşte sizlerden, böyle bir sorumluluk ve gayretle hareket etmenizi, çocuklarınızı ders saatlerinden önce hazırlamanızı ve şefkatle derse teşvik etmenizi istirham ediyorum. Böylelikle uzaktan eğitimle de olsa yaz Kur'an kurslarımız, çocuklarımızın manevi dünyalarının imar edilmesi adına güzel sonuçlara vesile olacaktır" açıklamasında bulundu.

Yaz Kur'an kurslarının eğitim planını yaparken çocukların tatil dönemi olduğunu dikkate aldıklarını belirten Başkan Erbaş, "Bunun için eğitim programımız, çocuklarımızı yoracak, onların tatillerini daraltacak bir program değildir. Onlara Kur'an'ı ve dini değerleri sevdirmek için kitaplar ve eğitim materyallerimiz, motivasyon merkezli bir yaklaşımla, çocuklarımızın seviyesini, ilgisini, beklentisini, yaşını, yeteneğini, bilgisini ve bütün özelliklerini dikkate alarak hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"NEREDE OLURSANIZ OLUN DİYANET TV'NİN YAZ KUR'AN KURSU EĞİTİMLERİNE KATILABİLECEKSİNİZ"

Başkan Erbaş, çocuklara Diyanet TV üzerinden Yaz Kur'an Kursları Eğitim Programlarını takip etmelerini tavsiye ederek, "Sevgili öğrenciler, kıymetli gençler. Bu sene yaz Kur'an kurslarında maalesef camilerimizin o neşe ve huzur dolu atmosferinden ve arkadaşlarınızdan uzak kalacaksınız. Ancak ister evde ister tatilde, nerede olursanız olun yanınızda televizyon ya da internet varsa Diyanet TV'nin yaz Kur'an kursu eğitimlerine büyük bir zevkle katılabileceksiniz. Yüce Kitabımız Kur'an'ı Kerim'i öğreneceksiniz, hayatını öğrenerek Sevgili Peygamberimizi tanıyacaksınız ve emin olun hem güzel şeyler öğrenecek hem de hoşça vakit geçireceksiniz. Allah ilminizi artırsın ve ahlakınızı tıpkı yaratılışınız gibi güzel eylesin" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA