VAN Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı

Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardıBİTLİS'in Güroymak ilçesine bağlı Gedikpınar köyü yaylasına, arızalanan su şebekesini onarmak için giden ve olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçiren 8 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerinin 4 saatlik...