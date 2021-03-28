VAN Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

VAN Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardıBİTLİS'in Güroymak ilçesine bağlı Gedikpınar köyü yaylasına, arızalanan su şebekesini onarmak için giden ve olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçiren 8 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerinin 4 saatlik...

Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı

BİTLİS'in Güroymak ilçesine bağlı Gedikpınar köyü yaylasına, arızalanan su şebekesini onarmak için giden ve olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçiren 8 kişi, jandarma ve AFAD ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan kişiler, AFAD'ın 8x8 amfibik paletli aracıyla köye ulaştırıldı.

Güroymak ilçesine bağlı Gedirpınar köyüne içme suyu sağlayan su şebekesinin arızalanması üzerine, 8 kişi traktörle arızanın olduğu bölgeye doğru yola çıktı. Köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçiren 8 kişi, cep telefonuyla jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, araçlarla köye, oradan da 8x8 amfibik paletli aracıyla yaylaya ulaştı. Ekipler, 4 saat sonunda 8 kişiyi donmak üzereyken buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 8 kişi, AFAD'a ait 8x8 amfibik paletli araçla köye ulaştırıldı.

VAN Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı
VAN Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı
VAN Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı
VAN Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı
VAN Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı
VAN Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı
VAN Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı
VAN Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı
VAN Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Binnur Kaya Acun Ilıcalı Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: VAN Yaylada donma tehlikesi geçiren 8 kişiyi jandarma ve AFAD kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 19:44:51. #1.15#
title