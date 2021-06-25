Son dakika haberleri: Yaylada doğal yaşam süren emekli esnaf, ahşap oymacılığı hobisini kazanca dönüştürdü
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Son dakika haberleri: Yaylada doğal yaşam süren emekli esnaf, ahşap oymacılığı hobisini kazanca dönüştürdü

Son dakika haberleri: Yaylada doğal yaşam süren emekli esnaf, ahşap oymacılığı hobisini kazanca dönüştürdü
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberler... Emekli olduktan sonra eşiyle Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Pürenli Yaylası'nda doğal yaşam sürmeye başlayan Şerafettin Durhan, hobi amaçlı yaptığı ahşap ürünleri ziyaretçilere satarak gelir elde ediyor.

Emekli olduktan sonra eşiyle Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Pürenli Yaylası'nda doğal yaşam sürmeye başlayan Şerafettin Durhan, hobi amaçlı yaptığı ahşap ürünleri ziyaretçilere satarak gelir elde ediyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde uzun yıllar bakkal işleten 75 yaşındaki Şerafettin Durhan, doğa sevgisi dolayısıyla, emekli olduktan sonra eşiyle Gölyaka'daki 1650 metre rakımlı Pürenli Yaylası'na yerleşti.

Boş vaktini değerlendirmek için burada hobi amaçlı ahşap oymacılığı ile uğraşan Durhan, ıhlamur, kayın ve köknar ağaçlarından kaşık, kepçe, kesme tahtası ve baston gibi birçok ürün üretti.

Evine yapmasına rağmen yaylaya gelen ziyaretçilerin talebiyle ürünlerin satışına başlayan Durhan, hem kazanç sağlıyor hem de yemyeşil doğada sağlıklı yaşam sürüyor.

Şerafettin Durhan'ın evinin yanından geçerken ürünleri görenler ile çevresindeki kişilerden Durhan'ın ahşap oymacılıkla uğraştığını duyanlar, sipariş veriyor.

"Ne istiyorlarsa yapıyorum"

Şerafettin Durhan, AA muhabirine, emekli olduktan sonra çocuklarına mirası paylaştırdığını, yaylaya çıktığını söyledi.

Can sıkıntısı olduğu için ağaçlardan eşyalar yapmaya başladığını aktaran Durhan, "Buraya gezmeye gelen çok olur. Onlar benden bu yaptıklarımı satmamı istedi, daha sonra sipariş vermeye başladılar." dedi.

Durhan, bu işten ufak tefek paralar kazandığını dile getirerek, "Ama bunu ticaret olarak yapmıyorum, tamamen hobi ve can sıkıntısı. Doğada olmak için buradayım. Hanımla beraber komşularımıza yoldaşlık ediyorum. Merak olarak eve yapmıştım, sonra küçük de olsa kazanca dönüştü." diye konuştu.

Ihlamur, kayın ve köknar gibi ağaçlardan her türlü gereç yaptığını aktaran Durhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baston, mutfakta kullanılan doğrama tahtası, kepçe, kaşık her türlü gereci yapıyorum. Vaktimi değerlendirmiş oluyorum. Beni duyanlar veya daha önce benden yaptığım şeyleri satın alanlar sipariş veriyorlar, ben de ne istiyorlarsa yapıyorum. Burada yaşamak, benim için keyif. Sağlığım için de çok iyi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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