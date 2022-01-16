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Yayaya çarpıp "Kralı gelsin" dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yayaya çarpıp "Kralı gelsin" dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Yayaya çarpıp "Kralı gelsin" dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı. Polis ekiplerine küfürler ve hakaretler eden sürücü, etkisiz hale getirildi.

Kaza Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde meydana geldi. Fırat B.yönetimindeki 16 AHM 397 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Erdal K. (48)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam, yaralandı.

'KRALI GELSİN' DEDİ

Kazanın ardından 1.48 promül alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü, kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince yakalanan genç sürücü, bu kez de ekiplere küfürler ve hakaretler etmeye başladı. "Kralı gelsin, araca binmiyorum" diyerek bağırarak ekiplere saldıran sürücü, kelepçelenerek gözaltına alındı.

Alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL cezai işlem uygulanan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yayaya çarpıp Kralı gelsin dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı

Yayaya çarpıp Kralı gelsin dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı

Yayaya çarpıp Kralı gelsin dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı

Yayaya çarpıp Kralı gelsin dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı

Yayaya çarpıp Kralı gelsin dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı

Yayaya çarpıp Kralı gelsin dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı

Yayaya çarpıp Kralı gelsin dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı

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İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
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Yayaya çarpıp "Kralı gelsin" dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bir kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı.

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