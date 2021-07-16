Yaya geçidini kullanmadılar kazaya davetiye çıkardılar: 2 yaralı

Yaya geçidini kullanmadılar kazaya davetiye çıkardılar: 2 yaralı 20 metre uzaktaki iki ayrı yaya geçidini kullanmadılar hastanelik oldular Manavgat Köprüsü Yukarı Pazarcı çıkışında motosikletin yolun karşısına geçmekte olan yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yaya geçidini kullanmadılar kazaya davetiye çıkardılar: 2 yaralı

20 metre uzaktaki iki ayrı yaya geçidini kullanmadılar hastanelik oldular

ANTALYA - Manavgat Köprüsü Yukarı Pazarcı çıkışında motosikletin yolun karşısına geçmekte olan yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği yere 20 metre mesafede yaya altgeçidi, 30 metre mesafede de yaya geçidi olduğu, yayaların yaya geçitlerini kullanmayarak kazaya davetiye çıkardığı gözlendi.

Kaza, Manavgat İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Mehmet Kerim Kaplan'ın kullandığı 07 AHK 780 plakalı motosiklet, Manavgat Köprüsünden Antalya Caddesi'ne geçtiği sırada, aniden yola çıkan aileye çarptı. Çarpma sırasında yere düşen Refika Nur Yılmaz ve Şükran Yılmaz yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı