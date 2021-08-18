Son dakika haberleri... Yaya geçidinde kaza: 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Yaya geçidinde kaza: 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Yaya geçidinde kaza: 2 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Edirne'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edirne'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Edirne merkez Talatpaşa Caddesi Aşiyan Bayırı mevkisinde yaya geçidinde meydana geldi. M.K. ile yanındaki M.G.O. yolun karşısına geçmek istediği sırada Ç.G. yönetimindeki 22 ABP 175 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi yola savrularak yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Son dakika haberleri... Yaya geçidinde kaza: 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Yaya geçidinde kaza: 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri... Yaya geçidinde kaza: 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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