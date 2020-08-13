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Son dakika haberleri: YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI ek görüntü

Son dakika haberlerine göre YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA : 1 ÖLÜ, 4 YARALI (2) ek görüntüHaber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHAYavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

13.08.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:46

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA : 1 ÖLÜ, 4 YARALI (2) ek görüntü

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus A.'nın kullandığı 34 TH 0738 plakalı otomobil Yavuz Sultan Selim Köprü çıkışında arızalanarak yol ortasında kaldı. Bu sırada arkadan gelen 34 CNC 809 plakalı araç da duramayarak öndeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle arıza yapan otomobilin şoförü Yunus A. ve iki çocuğu araç içerisinde sıkışırken diğer araçta bulunan biri çocuk iki kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi şoförü ve iki çocuğu otomobilden çıkardı. Arıza yapan aracın içindeki iki çocuk ile aradaki araçtaki biri çocuk iki kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Arıza yapan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle köprü çıkışında trafik yoğunluğu oluştu.

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Son dakika haberleri: YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ ÇIKIŞINDA KAZA 1 ÖLÜ, 4 YARALI ek görüntü

Kaynak: DHA

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