Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze namazına katıldı
22.01.2021 15:42 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:57
Eyüp Sultan Camii önünden görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Cenaze namazının kılınması İSTANBUL - Tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu son yolculuğuna uğurlanıyor.
Eyüp Sultan Camii önünden görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Cenaze namazının kılınması İSTANBUL - Tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Eyüpsultan Camisi'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan da katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan