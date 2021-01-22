Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze namazına katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze namazına katıldı

22.01.2021 15:42 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:57

Eyüp Sultan Camii önünden görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Cenaze namazının kılınması İSTANBUL - Tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu son yolculuğuna uğurlanıyor.

Eyüp Sultan Camii önünden görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi

Cenaze namazının kılınması İSTANBUL - Tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu son yolculuğuna uğurlanıyor. Eyüpsultan Camisi'nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze namazına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze namazına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze namazına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze namazına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze namazına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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