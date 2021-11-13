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Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (9)

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (9)

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)30.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)30.000,002,74-25,93
İş Bankası (C)6,361,44-6,37
İş Bankası (Kur.)356.000,00-3,78-6,32
İş Fin.Kir.3,170,32-17,88
İş Girişim7,910,51-58,26
İş GMYO2,317,94-9,06
İş Y. Men. Değ.17,446,025,08
İş Yat. Ort.2,760,73-17,93
İşbir Holding50,00-10,31-6,85
Işık Plastik5,42-8,14

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,93-2,11-18,42
İttifak Holding1,29-3,01-42,15
İz Hayvancılık Tarım20,14-5,5311,89
İzmir Demir Çelik2,28-2,15-31,11
İzmir Fırça6,50-2,1116,91
Jantsa Jant Sanayi59,75-1,0844,16
Kafein Yazılım19,05-7,25-10,73
Kalekim Kimyevi Maddeler15,079,60

Kaplamin24,34-0,49-27,99
Kardemir (A)6,786,6013,95
Kardemir (B)6,787,2828,65
Kardemir (D)7,516,3729,93
Karel Elektronik9,02-0,3334,14
Karsan Otomotiv3,62-2,9511,38
Karsu Tekstil7,84-4,16-8,30
Kartal Yenilenebilir Enerji12,57-21,63

Kartonsan52,650,29-44,39
Katmerciler Ekipman1,43-3,38-17,45
Kent Gıda164,00-6,98-53,88
Kerevitaş Gıda4,11-5,73-37,54
Kervan Gıda11,640,4313,72
Kervansaray Yat. Holding0,71-1,39-43,65
Kiler GMYO2,15-1,38-14,34
Kızılbük GYO32,02-7,19

Klimasan Klima9,92-6,5017,57
Koç Holding26,383,2128,98
Konfrut Gıda3,91-3,69-7,46
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,70-6,35212,29
Konya Çimento830,00-3,15-26,55
Koray GMYO7,11-2,0759,78
Kordsa Teknik Tekstil28,607,4483,92
Koza Altın115,308,7719,23
Koza Madencilik17,416,1612,40
Körfez GMYO5,84-8,320,69
Kristal Kola1,31-3,68-57,12
Kron Telekomünikasyon34,720,40-5,75
Kuştur Kuşadası Turizm203,20-4,8229,18
Kuyas Yatırım2,790,7221,30
Kütahya Porselen77,502,9953,62
Kütahya Şeker Fabrikası28,48-0,70

Lider Faktoring3,03-1,30-11,14
Link Bilgisayar26,44-2,94-16,32
Logo Yazılım41,00-0,9731,66
Lokman Hekim Sağlık11,304,7359,21
Lüks Kadife48,06-2,5267,37
Makina Takım3,12-2,19-8,50
Manas Enerji Yönetimi15,61-3,34

Margün Enerji8,67-1,92

Marka Yatırım Holding3,99-2,21-37,95
Marmaris Altınyunus175,20-2,5057,70
Marshall234,60-0,64-23,51
Martı GMYO0,91-4,21-64,36
Martı Otel1,721,78-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım22,70-1,48

Mavi Giyim79,104,2253,27
Mazhar Zorlu Holding30,30-1,88-3,75
Meditera Tıbbi Malzeme34,16-1,78

Mega Polietilen4,90-2,20-36,03
Menderes Tekstil2,05-3,30-33,66
Mercan Kimya11,3910,80

Merit Turizm25,30-2,32144,22
Merko Gıda4,501,81-47,92
Metemtur Yatırım2,84-5,65-64,87
Metro Holding1,321,54-36,54
Metro Petrol ve Tesisleri2,80-6,35-3,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,72-1,15-26,18
Migros Ticaret39,128,91-8,60
Milpa3,84-1,03-16,52
Mistral GMYO4,52-3,00-4,03
MLP Sağlık28,521,2843,53
MMC San. ve Tic. Yat.5,90-3,2828,26
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,92-0,14-41,60
Mondi Tire Kutsan8,474,5711,45
Nasmed Egepol6,2721,04

Naturel Enerji34,883,81-1,77
Naturelgaz7,16-2,45

Net Holding4,816,6540,23
Netaş Telekom.16,89-3,43-39,85
Niğbaş Niğde Beton6,99-4,90-86,56
Nuh Çimento40,081,11-16,55
Nurol GMYO11,60-1,2859,12
Odaş Elektrik1,544,76-47,32
Orçay Ortaköy Çay Sanayi13,17-0,75

Orge Enerji Elektrik6,356,1937,67
Orma Orman Mahsulleri26,04-3,5676,90
Osmanlı Menkul24,22-4,04-21,22
Ostim Endüstriyel Yat1,73-3,35-25,87
Otokar345,502,5513,54
Oyak Çimento6,931,17-21,07
Oyak Yat. Ort.6,83-2,01-1,04
Oyak Yatırım Menkul29,52-2,64

Oylum Sınai Yatırımlar9,7331,31106,58
Özak GMYO5,06-5,24-0,78
Özbal Çelik Boru18,303,68179,39
Özderici GMYO1,671,83-24,77
Özerden Plastik8,0811,14-10,22
Pamel Elektrik60,850,83185,41
Panora GMYO6,958,4218,38
Papilon Savunma12,89-7,86-43,31
Park Elek.Madencilik4,99-1,38-7,08
Parsan31,380,5829,14
Pegasus99,057,1432,77
Peker GMYO0,990,00-57,68
Penguen Gıda3,91-0,76-22,57
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım195,30-10,49

Pera GMYO1,39-2,11-20,65
Pergamon Dış Ticaret22,66-1,7323,63
Petkim7,6514,5253,61
Petrokent Turizm3.674,001,74305,34
Pınar Et ve Un17,320,29-20,85
Pınar Su3,75-3,85-7,73
Pınar Süt16,520,43-26,74
Plastikkart17,450,2922,51
Polisan Holding2,80-0,36-27,17
Politeknik Metal328,20-1,47-19,11
Prizma Press Matbaacılık3,914,83-28,65
QNB Finans Fin. Kir.64,00-0,23-48,92
QNB Finansbank34,96-2,89-50,31
QUA Granite Hayal Yapı11,48-2,38

Ral Yatırım Holding7,56-9,8970,27
Ray Sigorta9,37-1,37-39,35
Reysaş GMYO3,002,74-7,46
Reysaş Lojistik5,02-4,56-2,98
Rhea Girişim2,283,64-38,71
Rodrigo Tekstil13,32-6,06-2,84
Royal Halı3,00-2,91-12,79
RTA Laboratuvarları20,74-3,80-31,51
Sabancı Holding12,795,6216,00
Safkar Ege Soğutmacılık7,04-4,61-35,29
Sanel Mühendislik4,942,4944,44
Sanifoam Sünger29,10-3,96113,97
Sanko Pazarlama9,43-2,081,75
Saray Matbaacılık3,68-3,16-58,04
Sarkuysan16,43-9,4388,91
Sasa Polyester32,289,28115,42
Say Yenilenebilir Enerji21,66-4,16154,52
Sekuro Plastik18,30-2,9231,09
Selçuk Ecza Deposu9,221,32-31,36
Selçuk Gıda4,07-1,69-18,27
Selva Gıda Sanayi9,05-7,46

Senkron Güvenlik24,24-6,84-7,69
Serve Film Prodüksiyon13,490,07-15,69
Servet GMYO68,10-4,76-13,14
Seyitler Kimya18,362,5736,37
Silverline Endüstri5,14-1,72-40,23
Sinpaş GMYO4,270,472,15
Smartiks Yazılım5,04-4,36-43,12
Sodaş Sodyum Sanayii23,00-2,54-12,67
Söktaş2,72-5,56-16,33
Sönmez Filament33,607,28-36,83
Sönmez Pamuklu8,72-4,17-40,91
Sumaş Suni Tahta102,0020,0099,96
Şeker Fin. Kir.4,78-6,09-25,31
Şekerbank1,154,55-23,84
Şişe Cam9,568,5133,53
Şok Marketler Ticaret13,8218,8310,74
T. Halk Bankası4,58-0,43-17,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,48-2,10-34,06
T.S.K.B.1,580,64-9,53
T.Tuborg17,173,43-3,16
Taç Tarım Ürünleri27,5019,57161,16
Tat Gıda10,287,76-11,08
TAV Havalimanları28,66-0,4934,55
Tek-Art Turizm1,26-5,97-37,62
Tekfen Holding16,283,10-0,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,40-1,84-26,10
Temapol Polimer Plastik13,54-3,3517,74
Tetamat Gıda Yatırımları164,60-8,76-23,90
TGS Dış Ticaret16,425,0529,19
Tofaş Oto. Fab.62,307,97101,55
Torunlar GMYO3,88-4,67-0,51
Trabzon Liman31,705,46-1,31
Trabzonspor Sportif7,0838,55190,16
Trend GMYO6,49-1,67-48,37
TSKB GMYO2,77-1,42-42,61
Tuğçelik14,09-1,0574,38
Tukaş7,10-0,14-26,73
Turcas Petrol3,913,17-19,38
Tureks Turizm Taşımacılık14,090,14

Turkcell17,262,6815,71
Tümosan Motor ve Traktör16,680,4818,55
Tüpraş155,607,0944,07
Türk Hava Yolları17,820,9638,03
Türk İlaç Serum9,160,99

Türk Prysmian Kablo35,4826,26194,14
Türk Telekom8,815,2611,53
Türk Traktör173,807,092,01
Türker Proje Gayrimenkul128,60-2,8013,91
Türkiye Sigorta4,88-0,61-21,01
Ufuk Yatırım19,10-6,6542,54
Ulaşlar Turizm Yat.3,71-4,38-12,50
Ulusal Faktoring A.Ş.2,38

Ulusoy Elektrik51,100,39-0,49
Ulusoy Un Sanayi5,17-1,711,60
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,65-2,37-29,49
Utopya Turizm18,88-0,63-51,34
Uzertaş Boya26,52-6,16-53,14
Ülker Bisküvi19,29-3,50-13,57
Ünlü Yatırım Holding5,51-6,13

Vakıf Fin. Kir.6,38-4,0687,21
Vakıf GMYO1,65-1,79-31,21
Vakıf Yat. Ort.5,95-2,30-19,16
Vakıflar Bankası3,680,00-21,87
Vakko Tekstil10,173,7862,29
Vanet Gıda6,090,33-21,22
VBT Yazılım20,40-3,13

Verusa Holding47,12-2,324,52
Verusaturk Girisim25,007,0291,60
Vestel27,526,2553,38
Vestel Beyaz Eşya6,536,8747,12
Viking Kağıt6,660,45-26,00
Yapı ve Kredi Bank.3,092,663,10
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,04-3,52-19,76
Yataş12,85-6,88-9,19
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,09-2,52-29,77
Yeni Gimat GMYO15,841,4736,64
Yeo Teknoloji52,60-15,84

Yeşil GMYO0,86-5,49-37,68
Yeşil Yapı1,06-0,93-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,02-2,42-52,76
Yibitaş İnşaat Malzeme9.703,30-2,67-37,80
Yonga Mobilya18,37-3,32-38,33
Yükselen Çelik5,290,951,82
Yünsa11,942,40-14,05
Ziraat GMYO2,30-0,43

Zorlu Enerji1,67-2,91-33,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

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