Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (8)

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,26 12,39 -32,04 Acıpayam Selüloz 15,80 -3,13 -7,71 Adel Kalemcilik 24,50 -2,93 -28,44 Adese Gayrimenkul 1,14 -1,72 -59,29 Afyon Çimento 3,74 -1,58 -26,81 AGESA Hayat Emeklilik 17,83 -1,55 1,40 Ak Enerji 1,41 8,46 -36,20 Akbank 5,24 -1,50 -22,46 Akçansa 14,39 -3,68 -10,63 Akdeniz Yatırım Hold. 1,78 -4,30 -25,93 Akfen GMYO 3,69 0,54 -24,07 Akın Tekstil 33,88 -3,14 6,68 Akiş GMYO 1,78 -1,66 -36,25 Akmerkez GMYO 40,34 -1,85 -35,41 Aksa 15,65 -2,80 13,29 Aksa Enerji 11,86 0,51 59,41 Aksigorta 7,87 -1,99 -9,52 Aksu Enerji 8,04 0,50 6,53 Alarko Carrıer 293,80 12,35 -19,18 Alarko GMYO 19,83 -1,64 -21,72 Alarko Holding 9,26 0,87 8,67 Albaraka Türk 1,49 -1,97 -23,20 Alcatel Lucent Teletaş 22,04 -5,25 -25,69 Alkim Kağıt 15,58 2,37 20,37 Alkim Kimya 14,94 -0,60 6,06 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,61 0,63 -26,48 Altınyunus Çeşme 61,95 -0,72 24,00 Anadolu Efes 22,08 0,55 3,36 Anadolu Grubu Holding 24,22 1,76 -7,29 Anadolu Hayat Emek. 9,08 3,30 13,00 Anadolu Isuzu 15,40 -1,66 -14,44 Anadolu Sigorta 6,21 0,16 -13,99 Anel Elektrik 2,78 -4,14 -12,30 Arçelik 33,42 2,14 17,43 ARD Bilişim Teknolojileri 52,85 2,72 9,92 Arena Bilgisayar 10,81 -7,45 -0,85 Armada Bilgisayar 55,90 4,49 13,90 Arsan Tekstil 4,30 -1,83 6,56 Arzum Ev Aletleri 16,18 -1,94 -33,04 Aselsan 14,46 -2,30 -20,77 Ata GMYO 3,61 -2,17 -34,48 Atakule GMYO 2,31 6,94 -1,33 Atlantis Yatırım Holding 3,78 -2,83 -32,01 Atlas Yat. Ort. 1,68 -8,20 -4,00 ATP Ticari Bilgisayar 30,90 9,19 Avrasya GMYO 3,00 -4,76 14,53 Avrasya Petrol ve Tur. 3,00 -7,69 -6,25 Avrupa Yatırım Holding 4,70 -20,61 -21,67 Aydem Enerji 6,18 -1,75 Ayen Enerji 4,41 -0,45 -18,48 Ayes Çelik Hasır ve Çit 18,00 -2,65 59,58 Aygaz 14,05 -1,40 -0,96 Bagfaş 16,64 5,99 -16,80 Bak Ambalaj 19,06 -2,21 -3,62 Balatacılar Balatacılık 5,00 1,21 -39,32 Bantaş Ambalaj 5,40 -0,18 15,14 Banvit 61,40 9,55 18,08 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO 14,85 8,08 Baştaş Başkent Çimento 11,90 -9,85 -31,49 Batı Çimento 12,96 -2,56 175,16 Batısöke Çimento 2,08 -2,80 -14,75 Bayrak Taban Sanayi 10,51 4,58 -0,94 Bera Holding 11,01 -1,26 -45,71 Berkosan Yalıtım 9,23 -1,81 3,48 Beşiktaş Futbol Yat. 6,12 -1,13 51,49 Beyaz Filo 8,77 -2,88 -12,99 Bilici Yatırım 18,21 -1,78 229,10 Bim Mağazalar 61,75 -2,37 -13,39 Biotrend Çevre ve Enerji 28,86 3,07 Birko Mensucat 0,95 -8,65 -14,41 Birlik Mensucat 1,99 -0,50 -42,49 Bizim Mağazaları 11,18 -4,53 -27,21 BMS Çelik Hasır Sanayi 5,95 0,34 Boğaziçi Beton 5,25 -2,42 Borusan Mannesmann 24,98 6,75 -10,14 Borusan Yat. Paz. 313,60 9,96 -30,97 Bosch Fren Sistemleri 866,00 -0,46 -29,58 Bossa 26,78 -1,83 50,03 Brisa 20,98 -4,11 8,35 Burçelik 18,48 -3,14 -12,08 Burçelik Vana 22,28 -2,54 -55,13 Bursa Çimento 3,28 -2,09 -34,10 Carrefoursa 38,54 -1,23 -46,32 Casa Emtia Petrol 127,10 -9,15 19,91 Ceo Event Medya 8,01 -4,07 24,57 Coca Cola İçecek 80,60 0,81 26,91 Cosmos Yat. Holding 9,00 -1,10 11,66 Credıtwest Faktorıng 4,40 6,54 -25,04 Çan2 Termik 10,82 2,46 Çelebi 186,30 -1,22 2,07 Çelik Halat 6,12 3,38 -32,73 Çemaş Döküm 1,15 -1,71 -32,46 Çemtaş 12,90 -1,07 -17,89 Çimbeton 211,80 -0,80 -28,57 Çimentaş 26,88 -2,96 -25,66 Çimsa 23,16 1,76 30,11 Çuhadaroğlu Metal 7,03 0,86 -7,59 Dagi Giyim 2,13 -0,93 -37,47 Dagi Yatırım Holding 15,00 -3,10 16,28 Dardanel 14,30 -3,12 -57,31 Datagate Bilgisayar 11,31 -6,37 -29,80 Demısaş Döküm 7,48 4,62 15,51 Denge Holding 1,11 -5,93 -63,46 Deniz GMYO 1,82 -3,19 -1,20 Derimod 11,49 -1,63 17,97 Derlüks Yatırım Holding 4,22 0,48 -52,15 Desa Deri 11,21 -6,19 15,09 Despec Bilgisayar 9,11 -4,41 -30,25 Deva Holding 24,92 -2,12 3,58 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,42 -4,32 -3,30 Diriteks Diriliş Tekstil 3,22 -10,31 -13,67 Ditaş Doğan 15,24 7,32 17,18 DO-CO 685,60 -9,43 8,83 Doğan Burda 13,80 -1,15 -38,50 Doğan Holding 2,68 -2,55 -10,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,15 4,88 -7,68 Doğusan 6,37 1,11 45,43 Doğuş GMYO 7,91 3,40 -3,18 Doğuş Otomotiv 25,30 0,01 -2,41 Döktaş Dökümcülük 28,90 -0,34 -5,62 Duran Doğan Basım 10,37 -0,77 -1,14 Dyo Boya 11,54 -0,09 2,60 Eczacıbaşı İlaç 5,81 -3,01 -19,33 Eczacıbaşı Yatırım 38,10 -0,42 41,54 E-Data Teknoloji Pazarlama 8,93 29,05 Edip Gayrimenkul 4,19 45,49 26,20 Ege Endüstri 1.280,00 1,59 -23,12 Ege Gübre 173,20 0,12 20,73 Ege Profil 27,00 1,66 -29,39 Ege Seramik 12,10 0,00 25,23 Egeplast 24,04 1,01 -27,81 Ekiz Kimya 7,49 0,13 5,05 Emek Elektrik 2,22 3,74 -22,25 Eminiş Ambalaj 20,50 -4,65 -44,35 Emlak Konut GMYO 1,80 -2,70 -14,88 Enerjisa Enerji 9,98 -3,48 -13,45 Enka İnşaat 8,97 -0,88 27,38 Erbosan 140,00 4,63 245,21 Ereğli Demir Çelik 18,10 0,28 37,78 Ersu Gıda 3,46 -5,46 -29,96 Escar Turizm Taşımacılık 16,41 Escort Teknoloji 5,33 0,95 -18,87 Esenboğa Elektrik 30,02 -0,07 57,78 Etiler Gıda 5,74 -1,20 44,22 Euro Kapital Yat. Ort. 7,13 -13,58 86,67 Euro Trend Yat. Ort. 3,36 -3,17 -5,04 Euro Yat. Ort. 3,89 -2,51 -12,42 Euro Yatırım Holding 3,16 2,60 11,27 Fade Gıda 16,09 -7,90 159,94 Fenerbahçe Futbol 36,12 -3,94 22,19 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,45 0,82 -16,89 F-M İzmit Piston 99,05 -2,03 -19,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,25 -3,92 -5,99 Ford Otosan 171,80 -1,49 40,66 Formet Celik Kapi Sanayi 1,17 -0,85 -52,31 Frigo Pak Gıda 16,51 -4,57 -21,31 Galata Wind Enerji 3,51 -2,23 Galatasaray Sportif 3,73 -0,80 -7,90 Garanti Bankası 8,35 -2,11 -17,74 Garanti Faktoring 9,02 -6,43 -18,96 Garanti Yat. Ort. 2,27 1,34 -29,72 Gedik Y. Men. Değ. 7,58 -4,41 27,91 Gediz Ambalaj 39,70 -4,25 48,13 Gentaş 3,87 -2,27 -33,98 Gersan Elektrik 6,14 -2,54 0,00 Global Men. Değ. 6,09 -7,73 1,33 Global Yat. Holding 3,10 -1,59 -33,76 Good-Year 6,93 -3,08 -13,03 Göltaş Çimento 38,50 -1,92 -6,20 Gözde Girişim 5,20 -4,41 -34,84 GSD Denizcilik 5,61 -5,56 11,31 GSD Holding 1,77 -3,28 -29,48 Gübre Fabrik. 49,52 -2,71 -42,45 Güler Yat. Holding 2,37 3,04 -31,56 Halk GMYO 2,49 0,81 -18,31 Hatay Tekstil 16,45 -3,18 20,64 Hedef Girişim 2,73 -4,88 8,13 Hektaş 7,62 1,06 42,63 HUB Girişim 11,15 -3,38 -38,74 Hürriyet Gzt. 1,30 -0,76 -38,10 ICBC Turkey Bank 5,15 -1,15 -20,77 İdealist Danışmanlık 55,50 1,00 312,33 İdealist GMYO 1,86 3,91 -21,62 İhlas Ev Aletleri 1,01 -0,98 -45,79 İhlas Gayrimenkul 0,99 -1,00 -20,80 İhlas Gazetecilik 1,09 -3,54 -55,75 İhlas Holding 0,56 -1,75 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,72 2,86 -36,84 İndeks Bilgisayar 5,98 -0,50 28,71 Info Yatırım 4,00 -1,72 -14,36 İntema 36,56 -0,54 -8,37 Inveo Yatırım Holding 114,50 -2,14 158,93 İpek Doğal Enerji 11,38 -0,96 -13,00 İskenderun Demir Çelik 11,07 -2,38 22,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu