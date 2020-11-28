Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8)
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Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8)

28.11.2020 11:05 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:10
Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (8)

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisselerKapanış FiyatıHaftalık Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,803,70426,88
Acıpayam Selüloz17,393,02175,39
Adel Kalemcilik21,908,3139,49
Adese Alışveriş Ticaret3,02-5,63111,44
Afyon Çimento4,520,0098,40
Ak Enerji2,23-0,45104,59
Akbank6,38-1,85-21,33
Akçansa15,1811,5456,59
Akdeniz Yatırım Hold.6,24-2,35195,73
Akfen GMYO4,150,482,47
Akın Tekstil25,523,0785,06
Akiş GMYO3,690,5417,80
Akmerkez GMYO55,402,59147,27
Aksa10,63-1,2151,78
Aksa Enerji7,12-0,7087,37
Aksigorta7,69-3,0341,94
Aksu Enerji13,6910,40-7,94
Alarko Carrıer236,0022,41295,14
Alarko GMYO18,619,1526,62
Alarko Holding6,39-3,778,77
Albaraka Türk1,71-3,3911,76
Alcatel Lucent Teletaş28,000,14132,56
Alkim Kağıt13,11-0,08141,89
Alkim Kimya14,01-2,16125,90
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,42-8,68490,24
Altınyunus Çeşme47,06-0,47371,07
Anadolu Efes22,481,355,65
Anadolu Grubu Holding21,38-3,9521,55
Anadolu Hayat Emek.8,15-2,9833,93
Anadolu Isuzu16,31-2,6334,02
Anadolu Sigorta7,11-0,8471,18
Anel Elektrik3,384,9791,73
Arçelik28,62-2,7937,33
ARD Bilişim Teknolojileri35,54-1,39

Arena Bilgisayar35,10-4,83381,81
Armada Bilgisayar49,06-3,43199,33
Arsan Tekstil7,00-0,7195,53
Artı Yatırım Holding5,50-10,42579,01
Aselsan18,09-1,4273,76
Ata GMYO4,68-0,433,31
Atakule GMYO2,564,9233,33
Atlantis Yatırım Holding4,25-11,46325,00
Atlas Yat. Ort.1,754,1781,05
AvivaSA Emeklilik Hayat14,552,978,54
Avrasya GMYO3,908,64158,28
Avrasya Petrol ve Tur.3,23-2,1277,47
Avrupa Yatırım Holding5,061,20228,57
Ayen Enerji5,58-1,7660,81
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,05-0,99358,90
Aygaz12,823,395,55
Bagfaş20,528,1722,00
Bak Ambalaj19,6710,01170,02
Balatacılar Balatacılık8,8019,73609,68
Bantaş Ambalaj5,848,96131,75
Banvit29,0016,6556,17
Baştaş Başkent Çimento11,4938,43343,63
Batı Çimento4,40-0,4532,93
Batısöke Çimento2,46-6,1187,79
Bayrak Taban Sanayi8,665,35

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Bera Holding12,142,10215,32
Berkosan Yalıtım6,402,24133,58
Beşiktaş Futbol Yat.3,204,9230,61
Beyaz Filo9,27-10,26196,18
Bilici Yatırım6,11-3,48113,15
Bim Mağazalar69,850,3651,16
Birko Mensucat1,281,59312,90
Birlik Mensucat2,534,98121,93
Bizim Mağazaları15,920,8243,77
Bomonti Elektrik28,7019,092142,19
Borusan Mannesmann16,092,4840,52
Borusan Yat. Paz.222,909,16272,04
Bosch Fren Sistemleri1.259,0011,22337,49
Bossa12,90-1,8360,05
Brisa18,825,14100,66
Burçelik22,301,36283,82
Burçelik Vana62,45-5,59543,15
Bursa Çimento9,07-3,92126,56
Carrefoursa103,30-23,03290,59
Casa Emtia Petrol87,7031,78833,97
Ceo Event Medya7,021,0191,69
Coca Cola İçecek60,30-1,1559,27
Cosmos Yat. Holding8,0514,18294,61
Credıtwest Faktorıng5,40-8,1687,50
Çelebi96,5011,75-2,87
Çelik Halat21,5014,97230,77
Çemaş Döküm2,35-4,8687,47
Çemtaş15,453,7690,06
Çimbeton175,4021,81325,11
Çimentaş34,001,19126,67
Çimsa15,802,9374,01
Çuhadaroğlu Metal6,896,16115,99
Dagi Giyim8,76-5,40250,40
Dagi Yatırım Holding13,70-10,16506,19
Dardanel25,00-5,45559,63
Datagate Bilgisayar15,692,08100,90
Demısaş Döküm6,151,6576,72
Denge Holding5,701,79316,06
Deniz GMYO3,29-1,7956,36
Derimod10,012,6740,20
Derlüks Deri10,11-0,88149,89
Desa Deri7,775,1471,15
Despec Bilgisayar12,086,90184,91
Deva Holding23,980,67168,60
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,18-4,05

Diriteks Diriliş Tekstil4,3019,11451,28
Ditaş Doğan32,329,34239,67
DO-CO488,5017,23-13,39
Doğan Burda22,104,74264,09
Doğan Holding2,44-4,6935,90
Doğtaş Kelebek Mobilya2,691,1363,03
Doğusan3,64-1,6275,00
Doğuş GMYO10,099,08122,74
Doğuş Otomotiv27,94-10,45193,49
Döktaş Dökümcülük33,34-1,365,35
Duran Doğan Basım24,7611,7376,35
Dyo Boya11,12-1,94126,94
Eczacıbaşı İlaç6,920,4489,56
Eczacıbaşı Yatırım21,008,70118,01
Edip Gayrimenkul3,031,68117,99
Ege Endüstri1.630,0015,15189,74
Ege Gübre138,700,87181,36
Ege Profil26,7824,10123,73
Ege Seramik9,736,46164,51
Egeplast17,04-12,6236,32
Ekiz Kimya8,01-2,321213,11
Emek Elektrik3,420,88115,09
Eminiş Ambalaj23,00-4,171413,16
Emlak Konut GMYO2,1712,4449,90
Enerjisa Enerji10,606,6457,36
Enka İnşaat7,05-2,2226,30
Erbosan34,6425,9638,67
Ereğli Demir Çelik11,813,9634,08
Ersu Gıda5,23-1,51152,66
Escort Teknoloji6,7011,67382,01
Esenboğa Elektrik17,55-2,72

Etiler Gıda4,49-6,85284,55
Euro Kapital Yat. Ort.3,30-6,25105,77
Euro Trend Yat. Ort.3,76-11,94214,96
Euro Yat. Ort.4,95-11,29339,71
Euro Yatırım Holding2,86-3,0590,67
Fade Gıda6,10-1,77

Fenerbahçe Futbol34,941,93141,47
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,46-7,9063,24
F-M İzmit Piston130,207,43174,90
Fonet Bilgi Teknolojileri11,34-1,3147,46
Ford Otosan119,702,3181,05
Formet Çelik Kapı4,40-8,3346,67
Frigo Pak Gıda26,987,83285,13
Galatasaray Sportif3,79-4,7786,70
Garanti Bankası9,18-2,86-17,59
Garanti Faktoring11,081,19186,30
Garanti Yat. Ort.3,115,07212,00
Gedik Y. Men. Değ.9,23-2,84193,49
Gediz Ambalaj20,805,58207,69
Gentaş5,140,59149,27
Gersan Elektrik6,25-4,1495,92
Global Men. Değ.4,891,03160,11
Global Yat. Holding4,801,69-1,44
Good-Year7,652,6888,89
Göltaş Çimento30,1819,6769,65
Gözde Girişim6,550,9227,43
GSD Denizcilik4,94-3,3392,97
GSD Holding2,281,3353,02
Gübre Fabrik.52,2014,17477,43
Güler Yat. Holding14,9110,86634,48
Halk GMYO3,4530,68196,23
Hatay Tekstil13,461,2099,88
Hedef Girişim6,10-0,81155,63
Hektaş12,95-1,1561,47
HUB Girişim17,00-1,3381,07
Hürriyet Gzt.2,250,9097,37
ICBC Turkey Bank6,66-0,7526,38
İdealist Danışmanlık10,70-16,67222,29
İdealist GMYO6,341,93107,19
İhlas Ev Aletleri1,870,00-40,26
İhlas Gayrimenkul1,304,0026,30
İhlas Gazetecilik4,45-0,45-1,98
İhlas Holding1,13-1,7424,18
İhlas Yayın Holding1,181,7241,55
İndeks Bilgisayar16,25-1,8173,25
Info Yatırım4,99-1,92160,60
İntema20,061,26116,63
Inveo Yatırım Holding28,44-1,39269,83
İpek Doğal Enerji11,85-3,9753,50
İskenderun Demir Çelik8,572,889,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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