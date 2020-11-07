Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (8)
07.11.2020 11:17 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:17
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|11,81
|16,47
|534,95
|Acıpayam Selüloz
|16,70
|23,16
|164,46
|Adel Kalemcilik
|18,78
|0,70
|19,62
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,77
|4,53
|93,94
|Afyon Çimento
|4,31
|2,86
|89,18
|Ak Enerji
|2,35
|8,29
|115,60
|Akbank
|5,02
|5,24
|-38,10
|Akçansa
|13,35
|6,63
|37,71
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,72
|5,99
|218,48
|Akfen GMYO
|3,91
|1,03
|-3,46
|Akın Tekstil
|18,93
|3,10
|37,27
|Akiş GMYO
|3,99
|0,50
|27,38
|Akmerkez GMYO
|63,00
|-3,23
|181,19
|Aksa
|9,01
|11,65
|28,65
|Aksa Enerji
|7,14
|15,72
|87,89
|Aksigorta
|7,29
|3,85
|34,55
|Aksu Enerji
|12,27
|2,42
|-17,48
|Alarko Carrıer
|134,30
|-0,52
|124,86
|Alarko GMYO
|17,42
|5,83
|18,52
|Alarko Holding
|6,23
|0,65
|6,05
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.161,00
|3,02
|Albaraka Türk
|1,69
|4,32
|10,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,38
|11,86
|177,24
|Alkim Kağıt
|13,34
|3,41
|146,14
|Alkim Kimya
|14,59
|5,72
|135,25
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,79
|17,23
|580,49
|Altınyunus Çeşme
|51,95
|13,53
|420,02
|Anadolu Efes
|21,36
|9,93
|0,39
|Anadolu Grubu Holding
|19,47
|12,35
|10,69
|Anadolu Hayat Emek.
|8,38
|3,84
|37,71
|Anadolu Isuzu
|16,00
|8,11
|31,47
|Anadolu Sigorta
|6,68
|0,45
|60,83
|Anel Elektrik
|3,42
|1,18
|94,00
|Arçelik
|28,44
|5,80
|36,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,90
|1,41
|Arena Bilgisayar
|40,08
|12,02
|450,17
|Armada Bilgisayar
|50,90
|-4,32
|210,56
|Arsan Tekstil
|5,99
|11,55
|67,32
|Artı Yatırım Holding
|6,32
|-13,42
|680,25
|Aselsan
|17,46
|4,24
|67,71
|Ata GMYO
|3,82
|0,00
|-15,67
|Atakule GMYO
|2,40
|6,67
|25,00
|Atlantis Yatırım Holding
|5,40
|-11,18
|440,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|5,39
|82,09
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,62
|5,50
|1,60
|Avrasya GMYO
|3,21
|11,85
|112,58
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,84
|5,58
|56,04
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,00
|0,08
|12,92
|Avrupa Yatırım Holding
|6,05
|19,09
|292,86
|Ayen Enerji
|5,73
|7,10
|65,13
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,30
|11,23
|370,32
|Aygaz
|11,38
|7,77
|-6,31
|Bagfaş
|17,70
|9,19
|5,23
|Bak Ambalaj
|17,88
|4,62
|145,45
|Balatacılar Balatacılık
|8,26
|31,53
|566,13
|Bantaş Ambalaj
|5,18
|-0,77
|105,56
|Banvit
|24,98
|-4,07
|34,52
|Baştaş Başkent Çimento
|8,06
|0,75
|211,20
|Batı Çimento
|4,22
|-0,47
|27,49
|Batısöke Çimento
|2,43
|6,11
|85,50
|Bayrak Taban Sanayi
|8,15
|1,49
|Bera Holding
|9,90
|10,00
|157,14
|Berkosan Yalıtım
|6,24
|1,79
|127,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,03
|3,77
|23,67
|Beyaz Filo
|11,03
|10,52
|252,42
|Bilici Yatırım
|7,26
|29,18
|153,27
|Bim Mağazalar
|70,00
|4,79
|51,49
|Birko Mensucat
|1,43
|4,38
|361,29
|Birlik Mensucat
|2,56
|-6,57
|124,56
|Bizim Mağazaları
|15,03
|4,37
|35,73
|Bomonti Elektrik
|12,20
|0,00
|853,13
|Borusan Mannesmann
|14,88
|9,25
|29,96
|Borusan Yat. Paz.
|181,50
|16,35
|202,94
|Bosch Fren Sistemleri
|889,50
|3,79
|209,09
|Bossa
|13,13
|1,23
|62,90
|Brisa
|16,65
|12,12
|77,52
|Burçelik
|23,08
|-7,46
|297,25
|Burçelik Vana
|76,35
|-3,96
|686,30
|Bursa Çimento
|7,02
|9,52
|75,35
|Carrefoursa
|22,96
|-0,17
|387,47
|Casa Emtia Petrol
|45,80
|26,17
|387,75
|Ceo Event Medya
|6,78
|10,78
|85,13
|Coca Cola İçecek
|51,65
|15,03
|36,43
|Cosmos Yat. Holding
|6,96
|9,78
|241,18
|Credıtwest Faktorıng
|5,00
|3,95
|73,61
|Çelebi
|75,20
|8,20
|-24,31
|Çelik Halat
|15,11
|-0,92
|132,46
|Çemaş Döküm
|2,21
|7,80
|76,31
|Çemtaş
|14,55
|8,58
|78,99
|Çimbeton
|138,50
|10,18
|235,68
|Çimentaş
|31,14
|-5,46
|107,60
|Çimsa
|13,59
|9,24
|49,67
|Çuhadaroğlu Metal
|6,55
|4,47
|105,33
|Dagi Giyim
|8,93
|-7,75
|257,20
|Dagi Yatırım Holding
|18,15
|19,80
|703,10
|Dardanel
|27,08
|9,19
|614,51
|Datagate Bilgisayar
|17,32
|13,57
|121,77
|Demısaş Döküm
|6,01
|8,29
|72,70
|Denge Holding
|5,25
|5,00
|283,21
|Deniz GMYO
|3,36
|3,07
|59,68
|Derimod
|10,28
|2,80
|43,98
|Derlüks Deri
|9,00
|9,09
|122,45
|Desa Deri
|7,16
|10,15
|57,71
|Despec Bilgisayar
|12,85
|6,02
|203,07
|Deva Holding
|23,40
|8,84
|162,10
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,64
|2,31
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,00
|25,00
|284,62
|Ditaş Doğan
|30,22
|5,74
|217,60
|DO-CO
|307,00
|5,07
|-45,57
|Doğan Burda
|23,00
|4,55
|278,91
|Doğan Holding
|2,57
|5,76
|43,14
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,70
|7,14
|63,64
|Doğusan
|3,56
|0,56
|71,15
|Doğuş GMYO
|8,85
|1,49
|95,36
|Doğuş Otomotiv
|20,66
|22,25
|117,02
|Döktaş Dökümcülük
|32,96
|5,64
|4,15
|Duran Doğan Basım
|21,16
|1,83
|50,71
|Dyo Boya
|11,56
|-5,25
|135,92
|Eczacıbaşı İlaç
|7,13
|8,52
|95,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,70
|11,24
|104,52
|Edip Gayrimenkul
|3,05
|3,74
|119,42
|Ege Endüstri
|1.220,40
|32,80
|116,94
|Ege Gübre
|123,90
|4,73
|151,34
|Ege Profil
|21,78
|2,83
|81,95
|Ege Seramik
|8,25
|12,24
|124,28
|Egeplast
|18,02
|-5,01
|44,16
|Ekiz Kimya
|8,30
|-7,78
|1260,66
|Emek Elektrik
|3,62
|1,12
|127,67
|Eminiş Ambalaj
|20,28
|-6,37
|1234,21
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|4,65
|24,34
|Enerjisa Enerji
|9,83
|9,34
|45,93
|Enka İnşaat
|7,60
|5,41
|36,15
|Erbosan
|27,46
|5,45
|9,93
|Ereğli Demir Çelik
|10,59
|11,12
|20,23
|Ersu Gıda
|5,19
|0,00
|150,72
|Escort Teknoloji
|6,40
|8,47
|360,43
|Esenboğa Elektrik
|18,60
|1,86
|Etiler Gıda
|3,82
|3,52
|227,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,56
|7,88
|121,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,12
|7,79
|328,88
|Euro Yat. Ort.
|9,40
|7,06
|735,00
|Euro Yatırım Holding
|2,91
|12,79
|94,00
|Fade Gıda
|5,98
|1,36
|Fenerbahçe Futbol
|36,04
|3,74
|149,07
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.160,60
|0,17
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,91
|18,59
|73,09
|F-M İzmit Piston
|114,30
|4,86
|141,33
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,02
|7,61
|56,31
|Ford Otosan
|118,00
|9,26
|78,48
|Formet Çelik Kapı
|5,44
|-6,53
|81,33
|Frigo Pak Gıda
|20,82
|4,94
|197,20
|Galatasaray Sportif
|3,49
|2,95
|71,92
|Garanti Bankası
|6,98
|5,76
|-37,34
|Garanti Faktoring
|11,00
|5,97
|184,24
|Garanti Yat. Ort.
|2,93
|-6,09
|193,94
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,22
|-1,60
|193,17
|Gediz Ambalaj
|19,03
|16,53
|181,51
|Gentaş
|4,27
|9,49
|107,08
|Gersan Elektrik
|6,33
|3,60
|98,43
|Global Men. Değ.
|4,80
|5,96
|155,32
|Global Yat. Holding
|4,73
|-10,59
|-2,87
|Good-Year
|6,81
|12,56
|68,15
|Göltaş Çimento
|23,30
|2,28
|30,97
|Gözde Girişim
|6,96
|25,41
|35,41
|GSD Denizcilik
|5,30
|13,73
|107,03
|GSD Holding
|2,21
|5,24
|48,32
|Gübre Fabrik.
|36,88
|10,62
|307,96
|Güler Yat. Holding
|14,74
|-4,16
|626,11
|Halk GMYO
|2,54
|11,40
|118,10
|Hatay Tekstil
|12,99
|13,75
|92,90
|Hedef Girişim
|6,32
|2,10
|164,85
|Hektaş
|12,40
|2,06
|54,61
|HUB Girişim
|16,65
|1,90
|77,34
|Hürriyet Gzt.
|2,28
|9,09
|100,00
|ICBC Turkey Bank
|6,82
|-0,29
|29,41
|İdealist Danışmanlık
|10,85
|10,71
|226,81
|İdealist GMYO
|6,19
|-0,48
|102,29
|İhlas Ev Aletleri
|1,84
|4,55
|-41,21
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|3,31
|21,44
|İhlas Gazetecilik
|4,62
|4,29
|1,76
|İhlas Holding
|1,12
|5,66
|23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,23
|8,85
|47,54
|İndeks Bilgisayar
|18,29
|12,42
|94,99
|Info Yatırım
|11,45
|0,53
|135,47
|İntema
|21,74
|20,11
|134,77
|Inveo Yatırım Holding
|28,56
|7,85
|271,39
|İpek Doğal Enerji
|11,74
|8,70
|52,07
|İskenderun Demir Çelik
|7,88
|6,20
|0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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