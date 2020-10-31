Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (8)

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31.10.2020 11:03 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:07
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.
Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|10,14
|-2,69
|445,16
|Acıpayam Selüloz
|13,56
|-24,08
|114,74
|Adel Kalemcilik
|18,65
|-16,22
|18,79
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,65
|-12,54
|85,54
|Afyon Çimento
|4,19
|-8,11
|83,91
|Ak Enerji
|2,17
|-7,66
|99,08
|Akbank
|4,77
|-5,73
|-41,18
|Akçansa
|12,52
|-9,01
|29,15
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,34
|-8,65
|200,47
|Akfen GMYO
|3,87
|-10,00
|-4,44
|Akın Tekstil
|18,36
|-10,00
|33,14
|Akiş GMYO
|3,97
|-12,75
|26,74
|Akmerkez GMYO
|65,10
|-7,53
|190,56
|Aksa
|8,07
|-4,72
|15,23
|Aksa Enerji
|6,17
|-6,52
|62,37
|Aksigorta
|7,02
|-11,36
|29,57
|Aksu Enerji
|11,98
|-5,15
|-19,44
|Alarko Carrıer
|135,00
|-4,73
|126,03
|Alarko GMYO
|16,46
|-10,10
|11,99
|Alarko Holding
|6,19
|-0,80
|5,37
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.127,00
|2,45
|Albaraka Türk
|1,62
|-3,57
|5,88
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,84
|-14,06
|147,84
|Alkim Kağıt
|12,90
|-7,06
|138,02
|Alkim Kimya
|13,80
|-13,48
|122,51
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,38
|-16,49
|480,49
|Altınyunus Çeşme
|45,76
|-10,27
|358,06
|Anadolu Efes
|19,43
|-15,30
|-8,68
|Anadolu Grubu Holding
|17,33
|-15,05
|-1,48
|Anadolu Hayat Emek.
|8,07
|-7,88
|32,62
|Anadolu Isuzu
|14,80
|-12,32
|21,61
|Anadolu Sigorta
|6,65
|-6,73
|60,10
|Anel Elektrik
|3,38
|-8,15
|91,73
|Arçelik
|26,88
|-4,75
|28,98
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,40
|-6,10
|Arena Bilgisayar
|35,78
|-3,30
|391,15
|Armada Bilgisayar
|53,20
|-7,72
|224,59
|Arsan Tekstil
|5,37
|-11,97
|50,00
|Artı Yatırım Holding
|7,30
|-16,09
|801,23
|Aselsan
|16,75
|-7,25
|60,89
|Ata GMYO
|3,82
|-7,06
|-15,67
|Atakule GMYO
|2,25
|-15,41
|17,19
|Atlantis Yatırım Holding
|6,08
|-34,27
|508,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,67
|-9,73
|72,77
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,91
|-10,97
|-3,70
|Avrasya GMYO
|2,87
|-21,37
|90,07
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,69
|-17,74
|47,80
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,90
|0,04
|12,83
|Avrupa Yatırım Holding
|5,08
|-20,63
|229,87
|Ayen Enerji
|5,35
|-10,54
|54,18
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|9,26
|-8,32
|322,83
|Aygaz
|10,56
|-14,98
|-13,06
|Bagfaş
|16,21
|-15,57
|-3,63
|Bak Ambalaj
|17,09
|-5,58
|134,60
|Balatacılar Balatacılık
|6,28
|-17,04
|406,45
|Bantaş Ambalaj
|5,22
|-9,38
|107,14
|Banvit
|26,04
|1,32
|40,23
|Baştaş Başkent Çimento
|8,00
|-11,11
|208,88
|Batı Çimento
|4,24
|-2,97
|28,10
|Batısöke Çimento
|2,29
|-12,26
|74,81
|Bayrak Taban Sanayi
|8,03
|-10,28
|Bera Holding
|9,00
|-9,91
|133,77
|Berkosan Yalıtım
|6,13
|-11,80
|123,72
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,92
|-11,25
|19,18
|Beyaz Filo
|9,98
|-11,92
|218,87
|Bilici Yatırım
|5,62
|-4,26
|96,06
|Bim Mağazalar
|66,80
|-4,84
|44,56
|Birko Mensucat
|1,37
|-1,44
|341,94
|Birlik Mensucat
|2,74
|3,40
|140,35
|Bizim Mağazaları
|14,40
|-13,04
|30,04
|Bomonti Elektrik
|12,20
|1,24
|853,13
|Borusan Mannesmann
|13,62
|-12,41
|18,95
|Borusan Yat. Paz.
|156,00
|-6,59
|160,38
|Bosch Fren Sistemleri
|857,00
|-5,81
|197,80
|Bossa
|12,97
|-3,28
|60,92
|Brisa
|14,85
|-5,11
|58,33
|Burçelik
|24,94
|12,75
|329,26
|Burçelik Vana
|79,50
|32,72
|718,74
|Bursa Çimento
|6,41
|-7,24
|60,11
|Carrefoursa
|23,00
|3,32
|388,32
|Casa Emtia Petrol
|36,30
|0,17
|286,58
|Ceo Event Medya
|6,12
|-23,50
|67,11
|Coca Cola İçecek
|44,90
|-12,73
|18,60
|Cosmos Yat. Holding
|6,34
|-11,82
|210,78
|Credıtwest Faktorıng
|4,81
|-14,41
|67,01
|Çelebi
|69,50
|-7,70
|-30,04
|Çelik Halat
|15,25
|-8,13
|134,62
|Çemaş Döküm
|2,05
|-6,82
|63,54
|Çemtaş
|13,40
|-8,97
|64,84
|Çimbeton
|125,70
|-12,53
|204,65
|Çimentaş
|32,94
|-2,43
|119,60
|Çimsa
|12,44
|-9,06
|37,00
|Çuhadaroğlu Metal
|6,27
|-4,57
|96,55
|Dagi Giyim
|9,68
|-23,72
|287,20
|Dagi Yatırım Holding
|15,15
|-23,48
|570,35
|Dardanel
|24,80
|-7,81
|554,35
|Datagate Bilgisayar
|15,25
|-8,24
|95,26
|Demısaş Döküm
|5,55
|-15,27
|59,48
|Denge Holding
|5,00
|-2,91
|264,96
|Deniz GMYO
|3,26
|-11,65
|54,93
|Derimod
|10,00
|-5,21
|40,06
|Derlüks Deri
|8,25
|-2,71
|103,92
|Desa Deri
|6,50
|-10,96
|43,17
|Despec Bilgisayar
|12,12
|-9,89
|185,85
|Deva Holding
|21,50
|-6,11
|140,82
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,40
|-12,61
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,40
|-2,04
|207,69
|Ditaş Doğan
|28,58
|-10,01
|200,36
|DO-CO
|292,20
|-9,25
|-48,19
|Doğan Burda
|22,00
|4,76
|262,44
|Doğan Holding
|2,43
|-2,41
|35,34
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,52
|-12,20
|52,73
|Doğusan
|3,54
|-10,38
|70,19
|Doğuş GMYO
|8,72
|-8,21
|92,49
|Doğuş Otomotiv
|16,90
|-13,47
|77,52
|Döktaş Dökümcülük
|31,20
|-9,72
|-1,41
|Duran Doğan Basım
|20,78
|-6,06
|48,01
|Dyo Boya
|12,20
|1,50
|148,98
|Eczacıbaşı İlaç
|6,57
|-8,11
|79,97
|Eczacıbaşı Yatırım
|17,71
|-7,28
|83,86
|Edip Gayrimenkul
|2,94
|-13,53
|111,51
|Ege Endüstri
|919,00
|-8,31
|63,36
|Ege Gübre
|118,30
|-6,11
|139,98
|Ege Profil
|21,18
|0,38
|76,94
|Ege Seramik
|7,35
|4,26
|99,81
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,71
|6,87
|434,38
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,04
|-0,97
|423,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,27
|-8,63
|535,00
|Egeplast
|18,97
|-2,57
|51,76
|Ekiz Kimya
|9,00
|-5,36
|1375,41
|Emek Elektrik
|3,58
|-22,68
|125,16
|Eminiş Ambalaj
|21,66
|-19,78
|1325,00
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|-5,49
|18,81
|Enerjisa Enerji
|8,99
|-5,37
|33,46
|Enka İnşaat
|7,21
|0,84
|29,17
|Erbosan
|26,04
|-6,33
|4,24
|Ereğli Demir Çelik
|9,53
|-5,46
|8,19
|Ersu Gıda
|5,19
|-10,36
|150,72
|Escort Teknoloji
|5,90
|-7,23
|324,46
|Esenboğa Elektrik
|18,26
|-0,33
|Etiler Gıda
|3,69
|-0,27
|216,03
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,30
|-10,81
|105,77
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,75
|-3,26
|297,88
|Euro Yat. Ort.
|8,78
|46,09
|679,93
|Euro Yatırım Holding
|2,58
|-9,15
|72,00
|Fade Gıda
|5,90
|-7,96
|Fenerbahçe Futbol
|34,74
|-8,48
|140,08
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.158,60
|0,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,67
|-7,36
|45,95
|F-M İzmit Piston
|109,00
|-12,45
|130,14
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,17
|-11,84
|45,25
|Ford Otosan
|108,00
|9,98
|63,35
|Formet Çelik Kapı
|5,82
|-13,13
|94,00
|Frigo Pak Gıda
|19,84
|-11,35
|183,21
|Galatasaray Sportif
|3,39
|-11,95
|67,00
|Garanti Bankası
|6,60
|-6,65
|-40,75
|Garanti Faktoring
|10,38
|-5,64
|168,22
|Garanti Yat. Ort.
|3,12
|-13,57
|213,00
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,37
|-6,58
|197,94
|Gediz Ambalaj
|16,33
|-12,63
|141,57
|Gentaş
|3,90
|-1,76
|89,14
|Gersan Elektrik
|6,11
|-10,41
|91,54
|Global Men. Değ.
|4,53
|-7,36
|140,96
|Global Yat. Holding
|5,29
|-13,14
|8,62
|Good-Year
|6,05
|-4,42
|49,38
|Göltaş Çimento
|22,78
|-13,32
|28,05
|Gözde Girişim
|5,55
|-13,95
|7,98
|GSD Denizcilik
|4,66
|-3,72
|82,03
|GSD Holding
|2,10
|-10,26
|40,94
|Gübre Fabrik.
|33,34
|-6,35
|268,81
|Güler Yat. Holding
|15,38
|6,36
|657,64
|Halk GMYO
|2,28
|-16,18
|95,77
|Hatay Tekstil
|11,42
|-13,16
|69,59
|Hedef Girişim
|6,19
|5,27
|159,40
|Hektaş
|12,15
|-9,33
|51,50
|HUB Girişim
|16,34
|-10,81
|74,04
|Hürriyet Gzt.
|2,09
|-16,73
|83,33
|ICBC Turkey Bank
|6,84
|-3,53
|29,79
|İdealist Danışmanlık
|9,80
|-15,81
|195,18
|İdealist GMYO
|6,22
|-9,33
|103,27
|İhlas Ev Aletleri
|1,76
|-14,56
|-43,77
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|-11,03
|17,55
|İhlas Gazetecilik
|4,43
|-8,85
|-2,42
|İhlas Holding
|1,06
|-17,19
|16,48
|İhlas Yayın Holding
|1,13
|-18,12
|35,55
|İndeks Bilgisayar
|16,27
|-11,04
|73,46
|Info Yatırım
|11,39
|-0,96
|134,23
|İntema
|18,10
|-11,10
|95,46
|Inveo Yatırım Holding
|26,48
|-6,10
|244,34
|İpek Doğal Enerji
|10,80
|-10,22
|39,90
|İskenderun Demir Çelik
|7,42
|-5,24
|-5,06
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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