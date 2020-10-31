Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (8)

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Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

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Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 10,14 -2,69 445,16 Acıpayam Selüloz 13,56 -24,08 114,74 Adel Kalemcilik 18,65 -16,22 18,79 Adese Alışveriş Ticaret 2,65 -12,54 85,54 Afyon Çimento 4,19 -8,11 83,91 Ak Enerji 2,17 -7,66 99,08 Akbank 4,77 -5,73 -41,18 Akçansa 12,52 -9,01 29,15 Akdeniz Yatırım Hold. 6,34 -8,65 200,47 Akfen GMYO 3,87 -10,00 -4,44 Akın Tekstil 18,36 -10,00 33,14 Akiş GMYO 3,97 -12,75 26,74 Akmerkez GMYO 65,10 -7,53 190,56 Aksa 8,07 -4,72 15,23 Aksa Enerji 6,17 -6,52 62,37 Aksigorta 7,02 -11,36 29,57 Aksu Enerji 11,98 -5,15 -19,44 Alarko Carrıer 135,00 -4,73 126,03 Alarko GMYO 16,46 -10,10 11,99 Alarko Holding 6,19 -0,80 5,37 Albaraka Portföy Start-Up GSYF 1.127,00 2,45 Albaraka Türk 1,62 -3,57 5,88 Alcatel Lucent Teletaş 29,84 -14,06 147,84 Alkim Kağıt 12,90 -7,06 138,02 Alkim Kimya 13,80 -13,48 122,51 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,38 -16,49 480,49 Altınyunus Çeşme 45,76 -10,27 358,06 Anadolu Efes 19,43 -15,30 -8,68 Anadolu Grubu Holding 17,33 -15,05 -1,48 Anadolu Hayat Emek. 8,07 -7,88 32,62 Anadolu Isuzu 14,80 -12,32 21,61 Anadolu Sigorta 6,65 -6,73 60,10 Anel Elektrik 3,38 -8,15 91,73 Arçelik 26,88 -4,75 28,98 ARD Bilişim Teknolojileri 35,40 -6,10 Arena Bilgisayar 35,78 -3,30 391,15 Armada Bilgisayar 53,20 -7,72 224,59 Arsan Tekstil 5,37 -11,97 50,00 Artı Yatırım Holding 7,30 -16,09 801,23 Aselsan 16,75 -7,25 60,89 Ata GMYO 3,82 -7,06 -15,67 Atakule GMYO 2,25 -15,41 17,19 Atlantis Yatırım Holding 6,08 -34,27 508,00 Atlas Yat. Ort. 1,67 -9,73 72,77 AvivaSA Emeklilik Hayat 12,91 -10,97 -3,70 Avrasya GMYO 2,87 -21,37 90,07 Avrasya Petrol ve Tur. 2,69 -17,74 47,80 Avrasya Stratejik GMYF 1.450,90 0,04 12,83 Avrupa Yatırım Holding 5,08 -20,63 229,87 Ayen Enerji 5,35 -10,54 54,18 Ayes Çelik Hasır ve Çit 9,26 -8,32 322,83 Aygaz 10,56 -14,98 -13,06 Bagfaş 16,21 -15,57 -3,63 Bak Ambalaj 17,09 -5,58 134,60 Balatacılar Balatacılık 6,28 -17,04 406,45 Bantaş Ambalaj 5,22 -9,38 107,14 Banvit 26,04 1,32 40,23 Baştaş Başkent Çimento 8,00 -11,11 208,88 Batı Çimento 4,24 -2,97 28,10 Batısöke Çimento 2,29 -12,26 74,81 Bayrak Taban Sanayi 8,03 -10,28 Bera Holding 9,00 -9,91 133,77 Berkosan Yalıtım 6,13 -11,80 123,72 Beşiktaş Futbol Yat. 2,92 -11,25 19,18 Beyaz Filo 9,98 -11,92 218,87 Bilici Yatırım 5,62 -4,26 96,06 Bim Mağazalar 66,80 -4,84 44,56 Birko Mensucat 1,37 -1,44 341,94 Birlik Mensucat 2,74 3,40 140,35 Bizim Mağazaları 14,40 -13,04 30,04 Bomonti Elektrik 12,20 1,24 853,13 Borusan Mannesmann 13,62 -12,41 18,95 Borusan Yat. Paz. 156,00 -6,59 160,38 Bosch Fren Sistemleri 857,00 -5,81 197,80 Bossa 12,97 -3,28 60,92 Brisa 14,85 -5,11 58,33 Burçelik 24,94 12,75 329,26 Burçelik Vana 79,50 32,72 718,74 Bursa Çimento 6,41 -7,24 60,11 Carrefoursa 23,00 3,32 388,32 Casa Emtia Petrol 36,30 0,17 286,58 Ceo Event Medya 6,12 -23,50 67,11 Coca Cola İçecek 44,90 -12,73 18,60 Cosmos Yat. Holding 6,34 -11,82 210,78 Credıtwest Faktorıng 4,81 -14,41 67,01 Çelebi 69,50 -7,70 -30,04 Çelik Halat 15,25 -8,13 134,62 Çemaş Döküm 2,05 -6,82 63,54 Çemtaş 13,40 -8,97 64,84 Çimbeton 125,70 -12,53 204,65 Çimentaş 32,94 -2,43 119,60 Çimsa 12,44 -9,06 37,00 Çuhadaroğlu Metal 6,27 -4,57 96,55 Dagi Giyim 9,68 -23,72 287,20 Dagi Yatırım Holding 15,15 -23,48 570,35 Dardanel 24,80 -7,81 554,35 Datagate Bilgisayar 15,25 -8,24 95,26 Demısaş Döküm 5,55 -15,27 59,48 Denge Holding 5,00 -2,91 264,96 Deniz GMYO 3,26 -11,65 54,93 Derimod 10,00 -5,21 40,06 Derlüks Deri 8,25 -2,71 103,92 Desa Deri 6,50 -10,96 43,17 Despec Bilgisayar 12,12 -9,89 185,85 Deva Holding 21,50 -6,11 140,82 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,40 -12,61 Diriteks Diriliş Tekstil 2,40 -2,04 207,69 Ditaş Doğan 28,58 -10,01 200,36 DO-CO 292,20 -9,25 -48,19 Doğan Burda 22,00 4,76 262,44 Doğan Holding 2,43 -2,41 35,34 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,52 -12,20 52,73 Doğusan 3,54 -10,38 70,19 Doğuş GMYO 8,72 -8,21 92,49 Doğuş Otomotiv 16,90 -13,47 77,52 Döktaş Dökümcülük 31,20 -9,72 -1,41 Duran Doğan Basım 20,78 -6,06 48,01 Dyo Boya 12,20 1,50 148,98 Eczacıbaşı İlaç 6,57 -8,11 79,97 Eczacıbaşı Yatırım 17,71 -7,28 83,86 Edip Gayrimenkul 2,94 -13,53 111,51 Ege Endüstri 919,00 -8,31 63,36 Ege Gübre 118,30 -6,11 139,98 Ege Profil 21,18 0,38 76,94 Ege Seramik 7,35 4,26 99,81 Egeli & Co Tarım Girişim 1,71 6,87 434,38 Egeli&Co Enerji Yatırım 2,04 -0,97 423,08 Egeli&Co Yatırım Holding 1,27 -8,63 535,00 Egeplast 18,97 -2,57 51,76 Ekiz Kimya 9,00 -5,36 1375,41 Emek Elektrik 3,58 -22,68 125,16 Eminiş Ambalaj 21,66 -19,78 1325,00 Emlak Konut GMYO 1,72 -5,49 18,81 Enerjisa Enerji 8,99 -5,37 33,46 Enka İnşaat 7,21 0,84 29,17 Erbosan 26,04 -6,33 4,24 Ereğli Demir Çelik 9,53 -5,46 8,19 Ersu Gıda 5,19 -10,36 150,72 Escort Teknoloji 5,90 -7,23 324,46 Esenboğa Elektrik 18,26 -0,33 Etiler Gıda 3,69 -0,27 216,03 Euro Kapital Yat. Ort. 3,30 -10,81 105,77 Euro Trend Yat. Ort. 4,75 -3,26 297,88 Euro Yat. Ort. 8,78 46,09 679,93 Euro Yatırım Holding 2,58 -9,15 72,00 Fade Gıda 5,90 -7,96 Fenerbahçe Futbol 34,74 -8,48 140,08 Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.158,60 0,07 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,67 -7,36 45,95 F-M İzmit Piston 109,00 -12,45 130,14 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,17 -11,84 45,25 Ford Otosan 108,00 9,98 63,35 Formet Çelik Kapı 5,82 -13,13 94,00 Frigo Pak Gıda 19,84 -11,35 183,21 Galatasaray Sportif 3,39 -11,95 67,00 Garanti Bankası 6,60 -6,65 -40,75 Garanti Faktoring 10,38 -5,64 168,22 Garanti Yat. Ort. 3,12 -13,57 213,00 Gedik Y. Men. Değ. 9,37 -6,58 197,94 Gediz Ambalaj 16,33 -12,63 141,57 Gentaş 3,90 -1,76 89,14 Gersan Elektrik 6,11 -10,41 91,54 Global Men. Değ. 4,53 -7,36 140,96 Global Yat. Holding 5,29 -13,14 8,62 Good-Year 6,05 -4,42 49,38 Göltaş Çimento 22,78 -13,32 28,05 Gözde Girişim 5,55 -13,95 7,98 GSD Denizcilik 4,66 -3,72 82,03 GSD Holding 2,10 -10,26 40,94 Gübre Fabrik. 33,34 -6,35 268,81 Güler Yat. Holding 15,38 6,36 657,64 Halk GMYO 2,28 -16,18 95,77 Hatay Tekstil 11,42 -13,16 69,59 Hedef Girişim 6,19 5,27 159,40 Hektaş 12,15 -9,33 51,50 HUB Girişim 16,34 -10,81 74,04 Hürriyet Gzt. 2,09 -16,73 83,33 ICBC Turkey Bank 6,84 -3,53 29,79 İdealist Danışmanlık 9,80 -15,81 195,18 İdealist GMYO 6,22 -9,33 103,27 İhlas Ev Aletleri 1,76 -14,56 -43,77 İhlas Gayrimenkul 1,21 -11,03 17,55 İhlas Gazetecilik 4,43 -8,85 -2,42 İhlas Holding 1,06 -17,19 16,48 İhlas Yayın Holding 1,13 -18,12 35,55 İndeks Bilgisayar 16,27 -11,04 73,46 Info Yatırım 11,39 -0,96 134,23 İntema 18,10 -11,10 95,46 Inveo Yatırım Holding 26,48 -6,10 244,34 İpek Doğal Enerji 10,80 -10,22 39,90 İskenderun Demir Çelik 7,42 -5,24 -5,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt İlgili Haberler Son dakika haberleri | Bakan Pekcan: Küresel değer zincirlerinde çeşitlendirmeye gitmeliyiz Son dakika haberleri | Musullu'dan Erdoğan'a tam destek Son dakika haberleri: İzmir'de bahçe kullanımlı daireler satışa sunuldu