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Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (8)

Son dakika habere göre Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.

Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (8)
18.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:07

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 3,58 6,55 92,47
Acıpayam Selüloz 9,93 7,35 57,25
Adel Kalemcilik 16,58 6,97 5,61
Adese Alışveriş Ticaret 2,29 10,10 60,33
Afyon Çimento 4,06 9,14 78,21
Ak Enerji 2,00 3,09 83,49
Akbank 5,82 1,22 -28,24
Akçansa 13,63 2,87 40,60
Akdenız Güvenlık Hız. 3,89 32,31 84,36
Akfen GMYO 3,84 2,40 -5,19
Akın Tekstil 14,06 6,76 1,96
Akiş GMYO 3,48 11,18 11,10
Akmerkez GMYO 34,70 -2,86 54,88
Aksa 7,55 5,74 7,81
Aksa Enerji 5,87 4,45 54,47
Aksigorta 7,94 9,97 46,55
Aksu Enerji 11,40 3,54 -23,34
Alarko Carrıer 81,90 7,62 36,50
Alarko GMYO 18,89 10,92 24,42
Alarko Holding 5,65 4,24 -5,04
Albaraka PY Batışehir GMYF 1.235,30 0,04 1,18
Albaraka PY Dükkan GMYF 1.170,10 0,05 1,24
Albaraka PY One Tower GMYF 1.184,60 0,04 1,23
Albaraka Türk 1,77 7,93 15,69
Alcatel Lucent Teletaş 20,00 6,10 66,11
Alkim Kağıt 11,74 8,30 116,61
Alkim Kimya 12,80 4,92 106,39
Altınyağ 1,28 4,92 212,20
Altınyunus Çeşme 38,84 -3,00 288,79
Anadolu Cam 5,42 3,63 27,10
Anadolu Efes 20,78 1,44 -2,34
Anadolu Grubu Holding 21,24 3,51 20,75
Anadolu Hayat Emek. 8,97 8,73 47,41
Anadolu Isuzu 17,75 29,28 45,85
Anadolu Sigorta 6,47 2,21 55,77
Anel Elektrik 5,23 9,87 62,93
Arçelik 21,28 7,75 2,11
ARD Bilişim Teknolojileri 30,90 2,79
Arena Bilgisayar 17,18 3,49 135,83
Armada Bilgisayar 23,94 3,55 46,06
Arsan Tekstil 5,41 5,25 51,12
Artı Yatırım Holding 1,95 -2,01 140,74
Aselsan 32,56 2,76 55,95
Ata GMYO 3,58 2,87 -20,97
Atakule GMYO 2,53 16,59 31,77
Atlantis Yatırım Holding 2,05 2,50 105,00
Atlas Yat. Ort. 1,80 5,26 25,00
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,28 2,83 13,98
Avrasya GMYO 2,58 3,61 70,86
Avrasya Petrol ve Tur. 2,08 4,00 14,29
Avrasya Stratejik GMYF 1.449,40 0,03 12,71
Avrupa Yatırım Holding 1,77 7,27 14,94
Ayen Enerji 6,00 -6,25 72,91
Ayes Çelik Hasır ve Çit 4,93 23,25 125,11
Aygaz 11,70 2,72 -3,67
Bagfaş 18,06 9,12 7,37
Bak Ambalaj 9,68 9,01 31,70
Balatacılar Balatacılık 2,10 3,96 69,35
Bantaş Ambalaj 4,14 9,23 64,29
Banvit 24,82 1,80 33,66
Baştaş Başkent Çimento 4,37 2,82 68,73
Batı Çimento 3,90 15,73 17,82
Batısöke Çimento 1,82 13,75 38,93
Bayrak Taban Sanayi 7,30 -1,08
Bera Holding 7,21 35,53 87,27
Berkosan Yalıtım 4,42 6,51 61,31
Beşiktaş Futbol Yat. 2,65 -16,93 8,16
Beyaz Filo 3,96 4,21 26,52
Bilici Yatırım 8,24 5,64 91,64
Bim Mağazalar 70,85 3,96 53,32
Birko Mensucat 0,47 0,00 51,61
Birlik Mensucat 1,87 17,61 64,04
Bizim Mağazaları 20,08 3,24 79,77
Bomonti Elektrik 5,84 3,73 356,25
Borusan Mannesmann 12,94 9,94 13,01
Borusan Yat. Paz. 81,15 2,98 35,45
Bosch Fren Sistemleri 551,40 46,34 91,61
Bossa 10,02 5,70 24,32
Brisa 12,63 2,68 34,66
Burçelik 13,33 21,40 129,43
Burçelik Vana 36,54 27,67 276,31
Bursa Çimento 4,75 7,71 18,65
Carrefoursa 7,40 2,49 57,11
Casa Emtia Petrol 21,30 3,90 126,84
Ceo Event Medya 4,48 10,07 22,33
Coca Cola İçecek 46,54 4,40 22,93
Cosmos Yat. Holding 2,82 1,81 38,24
Credıtwest Faktorıng 4,25 -6,18 47,57
Çelebi 79,20 4,21 -22,43
Çelik Halat 14,70 36,24 126,15
Çemaş Döküm 1,72 8,18 37,22
Çemtaş 9,02 9,33 10,96
Çimbeton 65,60 11,28 58,99
Çimentaş 25,32 10,28 68,80
Çimsa 10,95 4,89 20,59
Çuhadaroğlu Metal 4,20 13,51 31,66
Dagi Giyim 6,79 7,44 171,60
Dagi Yatırım Holding 8,07 10,55 257,08
Dardanel 11,55 0,43 204,75
Datagate Bilgisayar 9,96 10,91 27,53
Demısaş Döküm 6,16 3,53 77,01
Denge Holding 1,94 16,17 41,61
Deniz GMYO 5,88 9,09 16,44
Denizli Cam 8,16 1,12 -2,16
Derimod 6,90 3,29 -3,36
Derlüks Deri 7,29 12,67 80,19
Desa Deri 5,60 13,13 23,35
Despec Bilgisayar 8,20 9,92 93,40
Deva Holding 20,22 5,31 126,49
Diriteks Diriliş Tekstil 1,27 4,10 62,82
Ditaş Doğan 32,68 31,88 243,45
DO-CO 349,30 6,82 -38,07
Doğan Burda 22,26 37,75 266,72
Doğan Holding 2,22 0,91 23,64
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,86 17,21 73,33
Doğusan 3,09 3,00 48,56
Doğuş GMYO 6,18 10,36 36,42
Doğuş Otomotiv 16,95 12,40 78,05
Döktaş Dökümcülük 25,78 6,97 -18,54
Duran Doğan Basım 18,75 15,53 33,55
Dyo Boya 6,76 4,97 37,96
Eczacıbaşı İlaç 6,39 2,57 75,04
Eczacıbaşı Yatırım 15,09 3,50 56,66
Edip Gayrimenkul 2,81 21,65 102,16
Ege Endüstri 690,00 7,91 22,65
Ege Gübre 94,30 12,53 89,36
Ege Profil 14,65 1,45 22,39
Ege Seramik 5,67 11,39 54,14
Egeli & Co Tarım Girişim 1,17 -6,40 265,62
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,10 -3,51 182,05
Egeli&Co Yatırım Holding 0,78 -2,50 290,00
Egeplast 16,00 -3,61 28,00
Ekiz Kimya 8,69 -15,05 1324,59
Emek Elektrik 2,79 2,20 75,47
Eminiş Ambalaj 3,92 7,40 157,89
Emlak Konut GMYO 2,29 6,02 56,85
Enerjisa Enerji 8,76 1,74 30,05
Enka İnşaat 6,31 5,70 13,04
Erbosan 23,78 11,43 -4,80
Ereğli Demir Çelik 8,70 3,82 -1,23
Ersu Gıda 4,43 4,73 114,01
Escort Teknoloji 3,78 4,42 171,94
Etiler Gıda 3,11 11,07 26,94
Euro Kapital Yat. Ort. 2,15 11,98 34,06
Euro Trend Yat. Ort. 1,88 8,67 57,48
Euro Yat. Ort. 1,79 3,47 59,01
Euro Yatırım Holding 1,91 10,40 27,33
Fenerbahçe Futbol 12,20 -0,81 -15,69
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.103,50
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,39 6,30 -3,94
F-M İzmit Piston 73,25 35,90 54,66
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,28 8,46 46,68
Ford Otosan 79,50 8,90 20,25
Formet Çelik Kapı 3,00 3,45 0,00
Frigo Pak Gıda 21,08 17,11 62,65
Galatasaray Sportif 2,55 -4,14 25,62
Garanti Bankası 7,93 1,54 -28,82
Garanti Faktoring 5,52 10,62 42,64
Garanti Yat. Ort. 2,16 10,77 100,00
Gedik Y. Men. Değ. 9,18 0,66 191,90
Gedik Yatırım Holding 22,28 2,01 189,73
Gediz Ambalaj 11,85 10,23 75,30
Gentaş 3,00 7,53 45,49
Gersan Elektrik 7,15 41,03 124,14
Global Men. Değ. 5,24 10,78 178,72
Global Yat. Holding 4,43 8,58 -9,03
Good-Year 5,77 7,85 42,47
Göltaş Çimento 21,50 14,61 20,85
Gözde Girişim 5,39 14,68 4,86
GSD Denizcilik 4,14 6,15 61,72
GSD Holding 2,20 6,28 47,65
Gübre Fabrik. 28,20 5,94 211,95
Güler Yat. Holding 13,31 -8,77 555,67
Güneş Sigorta 4,97 19,76 127,98
Halk GMYO 2,53 13,45 107,83
Halk Sigorta 3,38 7,49 101,95
Hatay Tekstil 9,95 7,57 47,76
Hedef Girişim 3,18 10,80 21,84
Hektaş 14,00 2,94 74,56
HUB Girişim 19,95 1,27 112,49
Hürriyet Gzt. 1,54 10,00 35,09
ICBC Turkey Bank 5,66 5,20 7,40
İdealist Danışmanlık 3,85 -0,26 15,96
İdealist GMYO 4,17 2,46 36,27
İhlas Ev Aletleri 2,31 7,44 -26,20
İhlas Gayrimenkul 1,81 9,70 50,83
İhlas Gazetecilik 3,92 0,77 -42,44
İhlas Holding 0,90 7,14 -1,10
İhlas Yayın Holding 1,18 4,42 15,69
İndeks Bilgisayar 11,64 10,44 24,10
Info Yatırım 6,12 20,00 25,86
İntema 12,90 4,37 39,31
İpek Doğal Enerji 15,30 9,68 98,19
İskenderun Demir Çelik 7,35 4,77 -5,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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Kaynak: AA

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