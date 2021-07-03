Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (7)

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Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0247190,54Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,024719 0,54 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054707 0,50 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,075160 0,49 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,064228 0,49 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052323 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010725 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010667 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056117 1,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039053 0,62 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018922 0,45 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,018631 0,40 Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,019496 0,37 Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF 0,048955 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033172 0,34 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,028986 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,070243 0,36 HEM Para Piyasası EYF 0,026774 0,34 ZEM Para Piyasası EYF 0,029697 0,34 VEM Para Piyasası EYF 0,073399 0,34 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,081639 0,34 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108768 -0,83 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,104838 -0,82 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,062592 -0,58 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,083499 -0,33 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,111633 -0,28 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010496 -0,29 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019990 -0,26 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023958 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,062335 -2,45 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,115655 -2,38 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067520 -2,25 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,170333 -2,20 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,170198 -2,06 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021505 -3,03 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033862 -2,40 VEM Dinamik Değişken EYF 0,072853 -1,75 HEM Dinamik Değişken EYF 0,024833 -1,73 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,085581 -1,70 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026437 -2,58 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038030 -2,53 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048413 -1,59 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068921 -1,54 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032813 -1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017284 -1,34 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053537 -0,86 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032188 -0,84 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,051687 -0,84 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051797 -0,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu