Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (7)
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Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (7)

Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (7)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0247190,54Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0247190,54
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0547070,50
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0751600,49
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0642280,49
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0523230,48
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0107250,19
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0106670,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0561171,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0390530,62
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0189220,45
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0186310,40
Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF0,0194960,37
Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF0,0489550,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0331720,34
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0289860,32
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0702430,36
HEM Para Piyasası EYF0,0267740,34
ZEM Para Piyasası EYF0,0296970,34
VEM Para Piyasası EYF0,0733990,34
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0816390,34

Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108768-0,83
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,104838-0,82
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,062592-0,58
NN Hay. Em. Değ. EYF0,083499-0,33
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,111633-0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010496-0,29
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019990-0,26
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,023958-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,062335-2,45
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,115655-2,38
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,067520-2,25
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,170333-2,20
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,170198-2,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021505-3,03
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,033862-2,40
VEM Dinamik Değişken EYF0,072853-1,75
HEM Dinamik Değişken EYF0,024833-1,73
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,085581-1,70
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026437-2,58
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038030-2,53
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,048413-1,59
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,068921-1,54
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,032813-1,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,017284-1,34
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,053537-0,86
NN Hay. Em. Altın EYF0,032188-0,84
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,051687-0,84
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,051797-0,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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