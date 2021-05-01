Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (7)
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Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (7)

Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (7)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıFiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0249930,92
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0260740,37
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0336710,34
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0816930,29
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0527740,29
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0192040,90
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0101690,60
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0230140,31
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0103430,29
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0104020,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1328464,38
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0349994,37
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0800244,37
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0974334,12
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1720344,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,028143,66
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0164473,47
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0347992,99
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0853602,98
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0268892,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0491354,52
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0698044,44
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0276094,02
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0397063,99
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0397502,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0747010,18
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0757730,18
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0330380,17
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0682140,17
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0245810,16
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,099142-1,53
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,096294-1,48
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,145264-1,45
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,145777-1,41
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,127005-1,39
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,051626-0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015500-1,34
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,083440-0,71
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,079300-0,65
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,036383-0,59
VEM Birinci Değişken EYF0,049744-0,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,031134-0,93
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,016241-1,97
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,047661-1,94
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,048741-1,94
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,050328-1,93
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,053682-1,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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