Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (7)
Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıFiba Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,024993
|0,92
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026074
|0,37
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,033671
|0,34
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,081693
|0,29
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052774
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019204
|0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010169
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023014
|0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010343
|0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010402
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,132846
|4,38
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,034999
|4,37
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,080024
|4,37
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,097433
|4,12
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,172034
|4,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,02814
|3,66
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016447
|3,47
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034799
|2,99
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,085360
|2,98
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,026889
|2,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049135
|4,52
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069804
|4,44
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027609
|4,02
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039706
|3,99
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039750
|2,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,074701
|0,18
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,075773
|0,18
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033038
|0,17
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,068214
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024581
|0,16
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,099142
|-1,53
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,096294
|-1,48
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,145264
|-1,45
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,145777
|-1,41
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,127005
|-1,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,051626
|-0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015500
|-1,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,083440
|-0,71
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,079300
|-0,65
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,036383
|-0,59
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,049744
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031134
|-0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016241
|-1,97
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047661
|-1,94
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048741
|-1,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050328
|-1,93
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053682
|-1,93
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
Haber Yorumları
500