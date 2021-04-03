Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (7)
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Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (7)

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (7)

Gelen son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0943173,75
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,142733,75
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0973563,74
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1431973,69
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1049383,66
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları

Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019312,94
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0227292,88
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010012,22
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0101951,23
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0102610,88
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0505579,17
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0588075,47
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0273974,32
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0970893,86
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1410833,43
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1416194,99
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1091794,97
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1959544,96
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1215204,51
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0353093,73
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0695424,19
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0489664,05
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0406183,46
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0282483,44
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0307592,60
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0157432,29
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0487322,17
NN Hay. Em. Altın EYF0,0293082,16
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0461792,15
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0472292,15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0755670,37
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0738330,37
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0696280,37
ZEM Para Piyasası EYF0,0284240,37
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0266190,37
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı

Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri %
-

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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