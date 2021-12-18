Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (6)

Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,123571 10,58 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 19,119042 10,24 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 18,019342 9,84 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 6,488121 9,71 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,084900 9,46 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 35,731880 19,25 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 72,655985 15,91 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 90,979165 15,26 QNB Finans Portföy Altın BYF 79,163251 14,82 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 29,933797 14,66 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,713895 12,77 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,400860 12,61 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,687562 12,32 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,188526 12,11 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,606779 11,35 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,053726 15,56 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 3,057035 15,42 HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,203012 14,58 İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111485 14,03 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,112530 13,87 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 2,273362 13,53 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 2,043547 12,93 Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon 1,670560 12,75 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 2,275475 12,03 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 3,616133 11,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,115910 11,52 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 2,182535 10,73 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 3,464858 10,59 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 4,633517 10,20 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 6,365450 10,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları HSBC Portföy Altın Fonu 7,225183 11,23 Fiba Portföy Altın Fonu 0,072339 11,03 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,121568 10,89 İş Portföy Altın Fonu 0,093277 10,83 Inveo Portföy Altın Fon 1,814197 10,72 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,140976 0,40 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,140075 0,40 Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,020222 0,34 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,399028 0,32 Hedef Portföy Para Piyasası Fonu 1,167294 0,32 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,820857 -1,42 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,548228 -1,34 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227224 -1,33 Deniz Port. Borç. Araç. Fonu 0,028368 -0,44 Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu 0,083296 -0,32 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Inveo Portföy Bir. Değ. Fon 2,056522 -2,83 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,518841 -1,93 Meksa Portföy Bir. Değ. Fon 0,125236 -1,43 Garanti Portföy Bir. Değ. Fon 2,724531 -1,33 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,317095 -1,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Son dakika: Rekor üstüne rekor! Dolar 17 liraya, altının gram fiyatı bin liraya dayandı 1 ay sonra gelen sürpriz! Fed belirsizliği kalktı, altın bugün 1.800 doların üzerini gördü AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (6) - Haberler Ekonomi