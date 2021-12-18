Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (6)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıYatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonlarıİş Portföy PY Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,123571
|10,58
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|19,119042
|10,24
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|18,019342
|9,84
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|6,488121
|9,71
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,084900
|9,46
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|35,731880
|19,25
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|72,655985
|15,91
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|90,979165
|15,26
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|79,163251
|14,82
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|29,933797
|14,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,713895
|12,77
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,400860
|12,61
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,687562
|12,32
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,188526
|12,11
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,606779
|11,35
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,053726
|15,56
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|3,057035
|15,42
|HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF)
|0,203012
|14,58
|İş Portföy BIST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,111485
|14,03
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,112530
|13,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|2,273362
|13,53
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|2,043547
|12,93
|Garanti Portföy Sağlık Sektörü Degişken Fon
|1,670560
|12,75
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|2,275475
|12,03
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|3,616133
|11,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,115910
|11,52
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|2,182535
|10,73
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|3,464858
|10,59
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,633517
|10,20
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|6,365450
|10,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|7,225183
|11,23
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,072339
|11,03
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,121568
|10,89
|İş Portföy Altın Fonu
|0,093277
|10,83
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,814197
|10,72
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,140976
|0,40
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,140075
|0,40
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,020222
|0,34
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,399028
|0,32
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,167294
|0,32
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,820857
|-1,42
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,548228
|-1,34
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227224
|-1,33
|Deniz Port. Borç. Araç. Fonu
|0,028368
|-0,44
|Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,083296
|-0,32
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Inveo Portföy Bir. Değ. Fon
|2,056522
|-2,83
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,518841
|-1,93
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,125236
|-1,43
|Garanti Portföy Bir. Değ. Fon
|2,724531
|-1,33
|Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon
|1,317095
|-1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri
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