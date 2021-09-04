Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (4)
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Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,91 ile Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,91 ile Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF ise yüzde 3,19'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1249733,91
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,9855193,69
Tacirler Portföy Değ. Fon4,7539303,63
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,4588493,48
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0490033,48
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8679373,39
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0972943,36
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,0056043,34
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)80,8650733,20
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)3,1130422,96
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0363043,19
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0563352,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0725242,49
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1248232,44
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0389182,24
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0343552,03
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0378871,90
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0308481,89
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1886081,83
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1500081,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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