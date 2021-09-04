Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (4)

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,91 ile Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 3,91 ile Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF ise yüzde 3,19'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: