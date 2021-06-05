Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (4)
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Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (4)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,40 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,40 ile Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF ise yüzde 6,89'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0164965,40
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,7277134,33
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0584313,55
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0347143,39
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0253133,34
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0730573,12
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0695823,04
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0974312,86
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0511722,79
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1055482,75
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF0,0275786,89
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0677945,10
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0199812,34
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0329832,22
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0739522,11
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0323072,10
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0602702,10
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0569552,09
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0538292,09
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0550342,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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