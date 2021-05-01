Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika gelişmesine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,55 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,55 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu oldu.

Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 4,52'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: