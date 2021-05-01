Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (4)
Son dakika gelişmesine göre Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,55 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu oldu.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 6,55 ile Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu oldu.
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 4,52'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,018221
|6,55
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,927883
|6,06
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,052329
|5,95
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054338
|5,39
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|75,613417
|5,10
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,140187
|5,04
|İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,934113
|5,04
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,122474
|4,83
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,660699
|4,48
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,176993
|4,43
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049135
|4,52
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069804
|4,44
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,132846
|4,38
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,034999
|4,37
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,080024
|4,37
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,097433
|4,12
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,172034
|4,10
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034890
|4,09
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027609
|4,02
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039706
|3,99
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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