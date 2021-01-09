Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (4)
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Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (4)

09.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:11
Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (4)

Son dakika haberler... Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,86 ile Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 5,86 ile Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF ise yüzde 5,48'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7183665,86
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,3705815,07
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu1,6811744,94
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,9240624,60
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0579474,42
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1145374,41
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,3912334,41
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,1321254,24
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0679714,08
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0936273,82
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0555575,48
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0567863,96
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0366303,21
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0330482,97
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1073962,88
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1069762,86
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0327492,81
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1249302,79
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0859542,73
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1428822,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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