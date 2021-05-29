Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (3)
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Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları ise yüzde 0,60 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları ise yüzde 0,60 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,33 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,71 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,50 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 1,55 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,45335225107
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,5172684
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,9428262
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,7173865
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,19794928
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,3038308
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları2,3313130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3432310
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,60264115149
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,7054468
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,59541
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,5529227
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,211162789
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,8128424
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,5016160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3416160
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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