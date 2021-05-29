Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika ekonomi haberi: Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları ise yüzde 0,60 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları ise yüzde 0,60 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,33 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında tek gerileyen yüzde 0,71 ile hisse senedi fonları oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,50 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında da en fazla yüzde 1,55 ile hisse senedi fonları geriledi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: