Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (3)
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Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (3)
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,02, BES fonları yüzde 0,40 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,02, BES fonları yüzde 0,40 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,47 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 3,32 ile hisse senedi fonları geriledi.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,83 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 4,07 ile hisse senedi fonları olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,02328201127
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,6072711
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,51261511
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-3,3273766
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-1,12753342
Yatırım Fonları - Katılım Fonları-0,0938317
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları3,4713130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3331310
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,40264110155
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,2354540
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,17523
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-4,0729128
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,731161899
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-1,7328325
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,8316160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3616160
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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