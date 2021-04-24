Son dakika haberleri | Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika haberi: Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,02, BES fonları yüzde 0,40 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,02, BES fonları yüzde 0,40 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,47 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında en fazla yüzde 3,32 ile hisse senedi fonları geriledi.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,83 ile kıymetli madenler fonları iken, bu fonlar arasında en fazla gerileyen yüzde 4,07 ile hisse senedi fonları olarak kayıtlara geçti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: