Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (3)
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Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (3)

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (3)

Son dakika ekonomi haberi... Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,55, BES fonları ise yüzde 0,80 değer kazandı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,55, BES fonları ise yüzde 0,80 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,73 ile kıymetli madenler fonları olurken, bu fonlar arasında kaybettiren fon bulunmuyor.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 1,44 ile kıymetli madenler iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon yer almıyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ

Yatırım Fonları0,5532528341
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,3972720
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,7526251
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları0,67734032
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon0,5674686
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,5037352
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları1,7313130
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,3330300
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ

Emeklilik Fonları (BES)0,8026525213
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,7054540
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,39550
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,4229218
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,651171161
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4528244
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,4416160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,3316160

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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