Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (2)
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Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (2)

Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (2)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: TLYatırım Aracı Adı2020 Sonu FiyatıGeçen Hafta...

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2020 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2020 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın454,00502,50497,50-1,009,58
Cumhuriyet3.011,003.332,003.299,00-0,999,56
ABD Doları7,43108,66008,5360-1,4314,87
Avro9,120010,280010,1090-1,6610,84
İngiliz Sterlini10,181012,037011,7940-2,0215,84
İsviçre Frangı8,47209,48609,3100-1,869,89

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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