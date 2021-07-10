Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (10)
Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|968,00
|847,00
|14,29
|Torunlar GMYO
|3,24
|2,86
|13,29
|Kervan Gıda
|16,12
|14,38
|12,10
|Kardemir (D)
|7,22
|6,74
|7,12
|Doğuş Otomotiv
|26,66
|25,04
|6,47
|Çimsa
|22,76
|21,50
|5,86
|Galatasaray Sportif
|3,76
|3,56
|5,62
|Aksa
|16,10
|15,30
|5,23
|Logo Yazılım
|37,70
|36,00
|4,72
|Aksa Enerji
|11,80
|11,27
|4,70
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|11,15
|12,95
|-13,90
|İş Y. Men. Değ.
|13,70
|14,63
|-6,36
|Net Holding
|3,94
|4,20
|-6,19
|Nuh Çimento
|39,58
|42,10
|-5,99
|Pegasus
|73,35
|77,95
|-5,90
|Jantsa Jant Sanayi
|75,10
|78,55
|-4,39
|Global Yat. Holding
|3,15
|3,29
|-4,26
|Koza Altın
|108,40
|112,80
|-3,90
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,04
|-3,85
|Hedef Girişim
|2,87
|2,98
|-3,69
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.802.636.109
|Türk Hava Yolları
|4.366.298.701
|Kardemir (D)
|2.892.771.432
|Koza Altın
|2.354.632.449
|Ereğli Demir Çelik
|2.326.729.882
|Yapı ve Kredi Bank.
|2.170.416.904
|Petkim
|2.155.405.792
|Akbank
|2.095.721.250
|Sasa Polyester
|1.845.799.075
|Arçelik
|1.335.160.284
(Son)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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