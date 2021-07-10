Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (10)
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Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (10)
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento968,00847,0014,29
Torunlar GMYO3,242,8613,29
Kervan Gıda16,1214,3812,10
Kardemir (D)7,226,747,12
Doğuş Otomotiv26,6625,046,47
Çimsa22,7621,505,86
Galatasaray Sportif3,763,565,62
Aksa16,1015,305,23
Logo Yazılım37,7036,004,72
Aksa Enerji11,8011,274,70
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bera Holding11,1512,95-13,90
İş Y. Men. Değ.13,7014,63-6,36
Net Holding3,944,20-6,19
Nuh Çimento39,5842,10-5,99
Pegasus73,3577,95-5,90
Jantsa Jant Sanayi75,1078,55-4,39
Global Yat. Holding3,153,29-4,26
Koza Altın108,40112,80-3,90
İhlas Gayrimenkul1,001,04-3,85
Hedef Girişim2,872,98-3,69
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi

Garanti Bankası5.802.636.109

Türk Hava Yolları4.366.298.701

Kardemir (D)2.892.771.432

Koza Altın2.354.632.449

Ereğli Demir Çelik2.326.729.882

Yapı ve Kredi Bank.2.170.416.904

Petkim2.155.405.792

Akbank2.095.721.250

Sasa Polyester1.845.799.075

Arçelik1.335.160.284

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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