Son dakika haberleri: Yatırımcı rehberi (10)

Son dakika haberler... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 968,00 847,00 14,29 Torunlar GMYO 3,24 2,86 13,29 Kervan Gıda 16,12 14,38 12,10 Kardemir (D) 7,22 6,74 7,12 Doğuş Otomotiv 26,66 25,04 6,47 Çimsa 22,76 21,50 5,86 Galatasaray Sportif 3,76 3,56 5,62 Aksa 16,10 15,30 5,23 Logo Yazılım 37,70 36,00 4,72 Aksa Enerji 11,80 11,27 4,70 (BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 11,15 12,95 -13,90 İş Y. Men. Değ. 13,70 14,63 -6,36 Net Holding 3,94 4,20 -6,19 Nuh Çimento 39,58 42,10 -5,99 Pegasus 73,35 77,95 -5,90 Jantsa Jant Sanayi 75,10 78,55 -4,39 Global Yat. Holding 3,15 3,29 -4,26 Koza Altın 108,40 112,80 -3,90 İhlas Gayrimenkul 1,00 1,04 -3,85 Hedef Girişim 2,87 2,98 -3,69 (BIST 100) En yüksek işlem hacmi Haftalık İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.802.636.109 Türk Hava Yolları 4.366.298.701 Kardemir (D) 2.892.771.432 Koza Altın 2.354.632.449 Ereğli Demir Çelik 2.326.729.882 Yapı ve Kredi Bank. 2.170.416.904 Petkim 2.155.405.792 Akbank 2.095.721.250 Sasa Polyester 1.845.799.075 Arçelik 1.335.160.284 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi Altının kilogramı 502 bin 470 liraya geriledi Altının kilogramı 506 bin 500 liraya yükseldi