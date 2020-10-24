Son dakika haberleri... Yatırımcı rehberi (10)
24.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.10.2020 11:05
Son dakika haber... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1238,20 769,00 61,01
T.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" hisseler şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1238,20
|769,00
|61,01
|T.S.K.B.
|1,82
|1,28
|42,19
|Akiş GMYO
|4,55
|3,46
|31,50
|Ege Endüstri
|1002,30
|789,90
|26,89
|Deva Holding
|22,90
|20,22
|13,25
|Otokar
|170,50
|152,00
|12,17
|Doğuş Otomotiv
|19,53
|17,71
|10,28
|Alkim Kimya
|15,95
|14,52
|9,85
|Brisa
|15,65
|14,30
|9,44
|Pınar Et ve Un
|26,92
|24,90
|8,11
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|3,22
|3,55
|-9,30
|Petkim
|4,21
|4,63
|-9,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|37,70
|41,40
|-8,94
|Net Holding
|3,28
|3,53
|-7,08
|Kerevitaş Gıda
|7,04
|7,57
|-7,00
|İpek Doğal Enerji
|12,03
|12,79
|-5,94
|Coca Cola İçecek
|51,45
|54,65
|-5,86
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|1,93
|-5,70
|Tekfen Holding
|14,59
|15,45
|-5,57
|Zorlu Enerji
|2,75
|2,91
|-5,50
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Haftalık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|10.948.704.341
|T.S.K.B.
|6.544.037.701
|Şişe Cam
|6.362.537.114
|Şekerbank
|3.623.650.517
|Akbank
|3.391.363.389
|Aselsan
|3.180.953.243
|Yapı ve Kredi Bank.
|3.053.663.073
|Petkim
|3.040.751.300
|Turkcell
|2.808.245.482
|Kardemir (D)
|2.770.117.690
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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