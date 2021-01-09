Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (1)
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Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (1)

09.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:03
Son dakika haberleri! Yatırımcı rehberi (1)

Son dakika haber: Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,33 kazançla 1.540,61 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.474,76 puanı, en yüksek 1.542,75 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,05 artışla 1.644,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,50 kazançla 2.445,41 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,67 primle 1.236,37 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,40 değerle 2.039,39 puana yükseldi.

Otokar en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,22 ile Otokar oldu. Onu yüzde 27,74 ile Hektaş, yüzde 25,21 ile Ege Gübre izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 17,43 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 10,15 ile Gözde Girişim, yüzde 6,86 ile Kartonsan şeklinde sıralandı.

???????Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 823 milyon lirayla Emlak Konut GMYO, 10 milyar 146 milyon lirayla Garanti Bankası, 8 milyar 678 milyon lirayla Gübre Fabrikaları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 54 milyar 573 milyon lirayla Koç Holding, 52 milyar 535 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 47 milyar 373 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,20 kayıpla 444 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,16 azalışla 2 bin 946 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,39 değer kaybederek 7,3280 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,35 azalışla 8,9970 lira oldu.

Geçen hafta 10,1810 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,67 düşüşle 10,0110 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,79 değer kaybederek 8,3200 liradan kapandı.

Yatırım fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,30 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,17 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,93 ile hisse senedi fonları oldu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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